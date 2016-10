«Cubus-barna»: Foreldredrevet merkepress

Kommentar Ingen barn hadde kalt hverandre fattige Cubus-barn, hadde det ikke vært for oss foreldre.

Den er langt fra ny, men debatten om merkeklær og motepress blant barn ruller og går nok en gang. Denne gangen ble den sparket i gang av blogger Marianne Hennøen, som har overhørt nabobarna si at «bare fattige mennesker handler på Cubus». Temaet har fått det til å koke på sosiale medier.

Det må vi selvsagt ta på alvor. Særlig når en undersøkelse av Respons Analyse for DnB (først omtalt av KK) viser at seks av ti foreldre opplever kjøpepress knyttet til barna. Familiene med lav inntekt har det ikke overraskende verst.

Det hele minner om debatten vi har hatt ved skolestart i august de siste par-tre årene, om tenåringsjenter som bærer skolebøkene sine i designervesker verdt titusener av kroner. Og når vi snakker om 14–15 år gamle barn, da er det betimelig å gi dem litt av skylden selv. Slå i bordet med at ungdommen må ha bedre verdier enn det.

Starter med foreldrene

Men jeg kan ikke tro annet enn at presset starter lenge før det. Og det er det vi foreldre som må ta ansvar for.

For å ta et eksempel: Hadde min treåring fått valget mellom en billigkjole med Elsa fra Arendell og en kjole med Ralph Lauren fra USA tror jeg ikke det hadde tatt mange sekundene før hun jublende hadde revet med seg førstnevnte. Hva som står på prislappen spiller ingen rolle for en unge som nylig lærte å telle til ti. Det samme gjelder hvilket merkenavn som står på lappen inni boblejakken – eller om den er illustrert med en Ralph Lauren-hest eller Cubus-logo på utsiden. Alle som har hatt et barnehagebarn i hus vet at også de har sine preferanser når det kommer til påkledning om morgen – men kom ikke her og si at det dreier seg om dyre merker versus billige.

Derfor: Motepress blant barn er i all hovedsak foreldredrevet. Foreldre kunne, og kan, strupet motepresset lenge før barnehagebarna blir tenåringer som mener mattebøker skal bæres i en «Trapeze» fra Céline. Det handler egentlig ikke om hva slags klær man kjøper, det handler om hvordan man omtaler klær og merker. Jeg er enig med Kadra Yusuf, som skriver at folk må få kjøpe Burberry-bodyer og Tommy Hilfiger-strømpebukser så mye de orker. Problemet oppstår når foreldre overfører holdninger om at noe er bedre og mer statusbefestende enn annet, til barna. Å skape den type bevissthet rundt klær er ikke bare unødvendig. Det er veldig barnslig.

Det betyr selvsagt ikke at alle foreldre med merkebevisste barn kan skylde seg selv. Noen ødelegger for mange ved å skape en bevissthet rundt merker fra tidlig alder. Det blir en ond sirkel. Disse noen må virkelig gå en runde med seg selv.

Flere med lav inntekt

I dag publiserte Statistisk sentralbyrå en publikasjon om økonomi og levekår for lavinntektsgrupper. Kort fortalt kan vi lese at de fleste nordmenn har opplevd solid utvikling i inntekt. Samtidig har inntektsforskjellene blitt større. Det er flere folk med relativt lav inntekt.

Økte inntektsforskjeller betyr større sosiale forskjeller, og selvsagt også utfordringer. Å innprente barn med noe så ubetydelig som verdien av merkeklær, bidrar kun til å forsterke forskjellene. Det er ikke til det gode for noen.