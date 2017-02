Det verste telefonsalget fortsetter

Leder Hver dag ringer selgere fra skjulte nummer til folk som har sagt nei til telefonsalg.

Det dumper giroer med betalingskrav ned i posten. For det hjelper ikke at to millioner nordmenn har reservert seg.

I et nytt forslag til markedsføringslov foreslår regjeringen å gjøre noe med dette. Enkelt sagt ønsker de at selgere ikke lenger skal få ringe folk som har takket nei. Regjeringen foreslår forbud mot skjult nummer og giroer som ser ut som betalingskrav. Forslaget til ny lov ligger nå i Stortinget, som skal ferdigbehandle saken i løpet av våren.

Det høres ganske enkelt ut, men slik er det ikke. For selv om næringslivet risikerer innstramming, er den sektoren som antakelig driver det mest insisterende telefonsalget ikke omfattet. Frivillige organisasjoner gjør ifølge regjeringen en så «viktig samfunnsoppgave» at hensynet til forbrukerne må vike. De får fortsette å ringe folk som har reservert seg til tross for at departementet skriver at behovet for innstramming er sterkere her enn overfor næringsdrivende.

Flere undersøkelser tyder på at oppringning fra frivillige irriterer mest, mens folk er minst irritert når næringsdrivende som ringer gamle kunder. I høringsrunden pekte Forbrukerombudet på særlig stort behov for å stramme opp frivillige organisasjoner. Telenor, Brønnøysundregistrene og Jussformidlingen skrev at forbrukerne spesielt klager på frivillige organisasjoner.

Det skal sies at mange av de frivillige organisasjonene er seriøse. Leger uten grenser står for eksempel for telefonsalget selv. Men det finnes en del useriøse som går igjen på klagelisten. Da Bistandsaktuelt omtalte saken nylig fortalte de om en minstepensjonist som i flere år betalte opp til 25 regninger i måneden til ulike organisasjoner. Den eldre kvinnen engstet seg til slutt hver gang telefonen ringte.

Organisasjonene retter seg mot eldre. Statens institutt for forbruksforskning har funnet ut at de får mange flere telefoner enn yngre. Forbrukerombudet får klager fra eldre og pårørende om organisasjoner som stadig ringer og ber om bidrag, noe mange eldre har vanskelig for å takke nei til. Forbrukerombudet kaller dette «et betydelig forbrukerproblem». Og det kan selvsagt ikke være slik at folk presses og lures til å gi penger. Det må gå an å takke nei og bli hørt.