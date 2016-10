Slik har vi skapt moderne epidemier

Debatt Antibiotika fører til en økologisk endring som ikke berører den ytre verden vi lever i, men vår indre verden. Vi må begrense bruken av antibiotika der det ikke er nødvendig, og finne erstatninger for dens virkninger.

MARTIN BLASER, lege og professor i medisin og mikrobiologi ved New York University. Forfatter av boken «Mikrobemangel»

Hvorfor har så mange sykdommer i vår tid blitt til regelrette epidemier? Vi snakker ikke om sjeldne lidelser. Dette dreier seg om astma, matallergier, barnediabetes (type 1), inflammatorisk tarmsykdom, fedme, med flere – altså noen av de vanligste sykdommene som er i ferd med å bre seg over verden.

For eksempel har diabetes (type 1) blant norske barn blitt dobbelt så vanlig i løpet av de siste 30 årene. Nå får hele 300 norske barn diagnosen hvert år, og dette er et av de høyeste nivåene i verden.

Det menneskelige mikrobiom

Hva er det som forårsaker disse sykdommene? Luftforurensning kan føre til astma, men ikke til diabetes, og mens en kaloririk diett forårsaker overvekt, fører den ikke til allergier.

Hvorfor har forekomsten av alle disse sykdommene økt i omfang, mer eller mindre parallelt, de siste 70 årene? Er det bare en tilfeldighet, et verdensomspennende «uhell»? Eller er det en sammenheng mellom disse sykdommene?

Prinsippet om den enkleste forklaring tilsier at om ti sykdommer stiger i de samme befolkningsgruppene samtidig, så ligger det kanskje en felles årsak til grunn, selv om denne gir ulike utslag hos enkeltindivider.

For litt over ti år siden fremmet jeg et forslag om at den viktigste veien til alle disse sykdommene gikk gjennom det menneskelige mikrobiom – det vil si det mangfoldet av mikroorganismer vi bærer på. Da var dette en ny idé fra forskningsfronten.

I dag vet vi at det menneskelige mikrobiom, summen av alle mikrober (bakterier, sopp, protozoa, virus) som finnes i og på menneskekroppen, er eldgammelt. Mange av disse mikrobene har vi fått fra våre mødre, og de fikk det fra sine mødre, og så videre, millioner av år tilbake i tid.

Vi får dem tidlig i livet og bærer mange av dem med oss til vi dør. De sitter til bords med oss, spiser sammen med oss, og stort sett er de svært veloppdragne og hjelpsomme. De hjelper oss med å fordøye mat, lage vitaminer, instruere immunsystemet og bekjempe invaderende mikrober som er ute etter å spise oss, i stedet for å spise med oss. Alle dyr har mikrobiomer; de er sentrale komponenter av vår biologi. Mikrobiomet vårt er like viktig for muligheten til å ha et langt og godt liv som for eksempel nyrene eller leveren.

Jeg har gjort en enkel observasjon: Gjennom moderne medisinsk praksis har vi skadet denne ærverdige mikrobielle arven. Antibiotika, keisersnitt, steriliseringsmidler og så videre, har gjort at hver generasjon overfører et redusert antall gamle mikrober videre til neste ledd.

Dette begynte som en teori, men etter hvert som stadig mer forskning - inkludert vår egen – har bekreftet de grove linjene i denne analysen, og man samtidig har funnet nye og klare detaljer, har teorien blitt betydelig styrket.

Økologisk endring

Antibiotika er naturligvis helt essensielt for helsen vår – en verden uten effektive antibiotika er nå nærmest utenkelig. Men nettopp fordi de har evnen til å skape mirakler, har tendensen vært at vi bruker dem mer og mer og mer, og i økende grad til unødvendige eller marginalt nyttige formål (som å behandle en forkjølelse, som kommer av virus som ikke påvirkes av antibiotika). Leger, tannleger og veterinærer har brukt dem som om de kun hadde fordeler og ingen ulemper, oppmuntret av pasienter med samme syn.

Antibiotikas rolle i ødeleggelsen av vårt mikrobiom ligner forbrenningsmotorens bidrag til klimaendringene. I begge tilfeller har fordelaktige menneskelige oppfinnelser hatt utilsiktede, alvorlige og langsiktige konsekvenser.

Antibiotika fører til en økologisk endring som ikke berører den ytre verden vi lever i, men vår indre verden, idet den forstyrrer eller utrydder våre eldgamle mikrobielle partnere som vi trenger til vår egen helse og overlevelse.

Akkurat som de globale klimaendringene har mange ulike konsekvenser, som et stigende havnivå, flere stormer, og i noen tilfeller tørke, fører overforbruket av antibiotika på den ene siden til et helt nytt omfang av resistente bakterier, og på den andre, til sykdomsfremmende ødeleggelser av vårt mikrobiom.

Hvordan kan vi hindre dette? For det første må vi begrense bruken av antibiotika der det ikke er nødvendig, og finne erstatninger for dens virkninger. Vi har blitt avhengige av antibiotika, så det å skulle erstatte dem er ingen enkel sak.

Mye gjenstår – også i Norge

Men i september hadde jeg, som USAs utsending, æren av å delta på FNs generalforsamlings diskusjon om en resolusjon om handling mot antibiotikaresistens, som et helsetiltak til nytte for alle i verden. FN-delegatene ble enige og stemte for resolusjonen, og dette er bare fjerde gang i historien at en resolusjon om et helsespørsmål har blitt vedtatt i generalforsamlingen.

Et av de mest minneverdige øyeblikkene for meg var da Norges statsminister, Erna Solberg, talte om Norges suksess med å ta antibiotika ut av lakseoppdrettsanleggene, der dere har benyttet et stadig bedre system for vaksinasjon.

Det er imponerende hvordan et lite land har kunnet bli verdensledende i et slikt viktig spørsmål.

Men mye arbeid gjenstår – både i Norge og andre steder. Vi kaster bort den nedarvede verdien av antibiotika, som ikke vil være tilgjengelig for fremtidige generasjoner på grunn av resistens, samtidig som vi forverrer de moderne epidemiene som berører stadig flere. Men som borgere, foreldre, pasienter, forbrukere, lærere og helsearbeidere kan vi gjøre en forskjell.

Vi må begrense angrepene på vårt eget mikrobiom, og dessuten legge en plan for hvordan de tapte mikrobene – og den økologiske balansen inni oss – kan gjenopprettes.

Dette er noe våre barn og barnebarn er avhengige av, om de skal kunne ha håp om en frisk fremtid. Og vi må begynne nå.

Oversatt av Kristian Bjørkdahl