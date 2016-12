Beskytter menneskerettighetene

Debatt De siste ukene har det blitt satt et kritisk søkelys på FNs menneskerettighetsråd. Kritikken er forståelig og berettiget. Men svaret er ikke å overlate scenen til land med andre ønsker og mål enn våre.

PETTER WILLE, direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Kritikken gjelder blant annet at land som systematisk bryter menneskerettighetene, søker medlemskap i rådet, og at disse landene kan bremse og blokkere FNs politikk på dette området.

Petter Wille. Foto: NHRI

Dette er selvsagt meget bekymringsfullt, særlig i en tid der menneskerettighetene er under økt press internasjonalt. Svaret på berettiget kritikk mot MR-rådet, må imidlertid være en appell til land som kjemper for å fremme og beskytte menneskerettighetene om å engasjere seg.

Det kan ikke være et alternativ å overlate scenen til land som har helt andre ønsker og mål.

Speiler verden

I motsetning til FNs sikkerhetsråd, har MR-rådet blitt reformert og har i dag en sammensetning som speiler verdens ulike regioner. Selv om dette naturligvis gjør det krevende å få gjennomslag, innebærer dette på den andre siden at MR-rådet har stor legitimitet som den mest sentrale arena for beslutninger og debatt om de viktigste menneskerettighetsspørsmål i vår tid – også med og om land der disse rettighetene ikke respekteres.

Norge kan ikke abdisere fra verdikampen som utspiller seg i FN. Beskyttelse av menneskerettighetene globalt tilhører kjernen av FNs mandat. Vi har derfor et ansvar for at menneskerettighetskrenkelser ikke forties, og at man eksponerer stater som begår overgrep.

MR-rådet består, i likhet med FNs generalforsamling, av statenes representanter, som møter på vegne av sine regjeringer. Dette skiller dem fra de såkalte konvensjonsbaserte organene som består av uavhengige ekspertkomiteer som fører tilsyn med statenes gjennomføring av sine konvensjonsforpliktelser. Der de første driver med politikk, driver de sistnevnte med juss.

Vi har etter hvert mange og gode regelverk for menneskerettigheter internasjonalt. Hovedproblemet er at mange land ikke sikrer borgerne de rettigheter de har i henhold til dette regelverket. Gapet mellom forpliktelser og realiteter er stort. Arbeidet for å styrke menneskerettighetene må fortsette gjennom rettslig håndhevelse, overvåking, dialog og internasjonalt samarbeid – og klar kritikk av menneskerettighetsbrudd der det er nødvendig.

Svakhetene til tross, MR-rådet er det forumet som er best egnet for å utføre dette viktige arbeidet.

MR-rådet har oppnådd mye

Selv om mye av kritikken mot MR-rådet er berettiget, må man ikke overse det som er oppnådd og det potensiale rådet har. Her er noen eksempler:

Ved opprettelsen av MR-rådet ble det innført en ordning hvor alle land eksamineres om menneskerettighetssituasjonen i sitt land. Eksaminasjonen munner ut i konkrete anbefalinger, som staten må ta standpunkt til. Dette gir et godt grunnlag både for debatt og nødvendige oppfølgingsprosesser på nasjonalt nivå, samt for å ta opp problemer i enkeltland og etterlyse hvordan anbefalingene følges opp i fremtidige høringer. Høringene er også et viktig forum for dialog. Til nå har alle land blitt eksaminert to ganger.

Blant rådets viktigste redskaper er spesialrapportører og uavhengige eksperter og arbeidsgrupper. De rapporterer til rådet om ulike temaer som igjen danner grunnlag for debatter og vedtak. Eksempler på temaer er tortur, ytringsfrihet, urfolks rettigheter, retten til helse og retten til utdanning.

Det oppnevnes også spesialrapportører som skal rapportere om situasjonen i enkeltland hvor rådet mener situasjonen er bekymringsfull, slik som i Hviterussland, Nord Korea, Eritrea og Iran. Rådet har også oppnevnt kommisjoner som har undersøkt og avdekket grove brudd på menneskerettighetene i konfliktområder, slik som i Det palestinske området, Libanon, Libya, Syria og Eritrea. Uten MR-rådet hadde vi neppe fått slike granskninger av menneskerettighetsbrudd i disse konfliktene.

I en tid hvor sivilt samfunn og andre menneskerettighetsforsvarere opplever at deres arbeidsforhold blir vanskeligere, har MR-rådet fornyet mandatet til spesialrapportøren for menneskerettighetsforsvarere.

80 land fra alle regioner støttet resolusjonen, hvor Norge var hovedforslagsstiller. Rådet har vedtatt resolusjoner som presiserer hvilke krav som må stilles til nasjonal lovgivning på dette området samt resolusjoner om kvinnelige menneskerettighetsforkjempere og om forkjempere for økonomiske og sosiale rettigheter. Sistnevnte resolusjon ble vedtatt med klart flertall etter at Russland og Kina først tapte 30 paragrafvoteringer myntet på å svekke teksten, og der de deretter ble isolert i en liten gruppe av motstandere som måtte se resolusjonen vedtatt uten å kunne stoppe dette.

MR-rådet har også mye av æren for at FN setter søkelyset på diskriminering grunnet seksuell orientering. Rådet har nylig oppnevnt en uavhengig ekspert som skal rapportere om dette temaet.

Det er skarpe skillelinjer i MR-rådet. Mye av det som er oppnådd har vært mulig takket være støtte fra land i alle regioner. Slik tverregional støtte er nødvendig for å oppnå resultater og bidrar til å skape økt eierskap for menneskerettighetene i alle verdensdeler.

Det er heller ikke slik at land som arbeider for å svekke systemet nødvendigvis blir valgt inn i MR-rådet. Eksempelvis stilte Russland som kandidat for perioden 2017-19, men ble ikke valgt inn.

Norsk støtte er viktig

Mange ønsker å svekke FNs evne til å føre tilsyn med staters menneskerettighetsforpliktelser. Dersom de lykkes, vil det ikke bare svekke det internasjonale vernet om menneskerettighetene, men også menneskerettssituasjonen i de land som er mest utsatt. Norge bør, med våre tradisjoner og verdier for menneskerettigheter, likeverd og rettferdighet, naturligvis ikke bidra til en slik svekkelse hverken direkte eller indirekte.

Norge bør ikke bare se på det som en forpliktelse, men også ha en egeninteresse, i fortsatt å bidra aktivt til at FN leverer på menneskerettighetsområdet.

De kreftene som vil svekke FNs rolle som vokter av menneskerettighetene, satser ofte store ressurser. Og det ligger ofte krevende forhandlingsprosesser bak resultatene de gangene man oppnår noe. Det sier mye om den betydning rådet tillegges av regimer som frykter internasjonal oppmerksomhet og kritikk. Det viser at MR-rådet spiller en viktig rolle, og at verden trenger et MR-råd som kan fortsette å spille en viktig rolle – med fortsatt sterk støtte fra Norge.