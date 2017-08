Nå kan Frp si «velkommen etter»

Arbeiderpartiet har også begynt å snakke om asylmottak i utlandet. Det bør glede Frp'erne.

Har du tillit til vedkommende, hører du bedre etter. Før helgen kom Frankrikes friske pust av en president med forslag om å bygge asylmottak i Afrika. Og like etter åpnet Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre for det samme, ifølge ABC Nyheter, som også kunne fortelle hvor kort tid det var gått siden Ap latterliggjorde det samme forslaget fra Frp.

Det er snakk om en måneds tid. Men fullt så enkelt er det ikke. For folk som foreslår «asylmottak i Afrika» snakker ikke alltid om det samme. Siv Jensen sa før sommeren at hun vil «stoppe asylinnvandringen til Norge» og opprette asylmottak i utlandet. Hva Ap mener, gjenstår å se. Forslaget må konkretiseres og utredes skikkelig. Til Dagbladet sier partiets innvandringspolitiske talsmann at hans uttalelse er dratt for langt.



Men det er bra politikerne tar opp dette. Å forsvare dagens asylsystem er det liten grunn til. Det er grotesk urettferdig og oppfordrer til en livsfarlig ferd som ofte ender i avslag. Norge gir beskyttelse til et lite utvalg av dem som klarer å slite seg gjennom Sahara, over Middelhavet, til Italia og videre gjennom Europa. Det er ofte ikke de med størst behov for beskyttelse. Tvert om ankommer flest unge menn, mange økonomiske migranter som ikke har rett på asyl.

At enslige stemmer og mer høyreorienterte parti lenge har foreslått asylmottak i utlandet og blitt kritisert, er riktig. Og om noen vil ta seg et bad i såpeskum av merket Selvtilfredshet, så er tiden inne. En mer konstruktiv reaksjon er å feire et politisk gjennomslag. Politikk er som kjen

t det muliges kunst. Politikerne som kjempet gjennom seiere som Stavanger som oljeby, private barnehager og homofil vigsel møtte også motstand. Og dessuten: Britenes sosialdemokratiske statsminister Tony Blair foreslo alt i 2003 å bygge asylsenter i trygge områder utenfor Schengen. Han mente migranter som befant seg i EU skulle sendes dit og få søknaden behandlet der. Folk som fikk beskyttelse skulle deretter sendes til det neste trygge landet på listen, andre skulle returneres hjem. FNs høykommissær for flyktninger ønsker seg også muligheten for å kunne søke asyl i utlandet.

Dette er altså ikke noe nytt dette. Men det er bølgen av migranter som får europeiske ledere til å vurdere forslag de tidligere avviste. Og det trengs nye grep, for dilemmaet virker nærmest uløselig. Europeisk livredning kan paradoksalt nok føre til at flere legger ut på flukt, samtidig som vi ikke kan se bort når folk holder på å drukne. Dessuten: Folk som har kommet seg gjennom Sahara vil nok prøve å forsere Middelhavet også uten et eneste europeiske redningsskip i sikte. Menneskesmuglerne kan tilpasse seg også en slik situasjon.

Asylmottak utenfor EU er heller ingen kvikkfiks. Like etter at Macron sa han skulle bygge slike i Libya, ble forslaget trukket. Sikkerhetssituasjonen i landet gjør det vanskelig. Beskrivelsene av slavelignende forhold for migranter der er så grusomme at man tenker at knapt en eneste flyktning bør ledes dit.

Og som med forslag flest, må dette også arbeides mer med. Det finnes utilsiktede konsekvenser. Asylmottak i utlandet kan fort føre til mer innvandring. Bare fra Syria er over 10 millioner på flukt. Alle disse har rett til opphold i Norge om de når grensen. Det at turen til Norge er så vanskelig, er allerede svært innvandringsbegrensende. Om millioner av flyktninger i Afrika og Asia enkelt kan søke asyl til et valgfritt europeisk land uten å betale en eneste menneskesmugler, vil naturligvis mange flere gjøre det.

Så hvorfor mase med forslaget da? Økt innvandring vil neppe godtas i europeiske land. Det sentrale må være å lage et mer rettferdig, ryddig, forutsigbart og humant system som gir folk med beskyttelsesbehov asyl, fordeler byrdene, stopper den livsfarlige flukten, utkonkurrerer menneskesmuglerne og bevarer asyl som mulighet.

Om EU bygger mottak i utlandet, må det kombineres med andre tiltak, særlig bistand i nærområdene, avtaler med de store migrantlandene og en effektiv returpolitikk i Europa (og Afrika). Da kan flere bli værende i hjemlandet mens Vesten kan ta imot flere flyktninger med reelt behov for beskyttelse.

Om utviklingen derimot får fortsette som nå, ser alternativene verre ut. I sommer har den ekstreme bevegelsen Generation Identitaire skaffet seg skip for å stoppe migranter og hjelpeorganisasjoner på Middelhavet. Østerrike mobiliserte i juli soldater og panservogner til Brennerpasset. Italia behandler kommende uke et forslag om å sette inn krigsskip og helikopter for å stoppe flyktningbåtene.

En situasjon ute av kontroll gir makt til politikere som vil se bort fra demokratiske prinsipper, og som kan skrote hele muligheten til å søke beskyttelse. Kommer vi dit er asylmottak i Afrika et tiltak bare innvandringsliberale politikere står igjen og krever. Å kjempe for å bevare status quo på flyktningfeltet er derfor i beste fall misforstått humanisme.