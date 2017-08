Ingen enkel løsning på migrasjonskrisen

Leder Italias felles marineinnsats med libyske myndigheter er i tråd med anbefalingen fra FNs spesialutsending til Libya.

Leger uten grenser (MSF) er en organisasjon vi har stor respekt for. Med fare for egne liv utfører mange av dens medlemmer heltemodig arbeid i noen av verdens farligste konfliktområder. Deres innsats er enestående. Å få salt kritikk av MSF, som VG nå har fått i et debattinnlegg her i avisen samt i Dagbladet, er derfor ikke noe vi bare rister av oss.

"I et nødskrik til Europa varslet italiensk Røde Kors i juli at mottakene nå var fulle.

Vi har på lederplass støttet Italias marineoperasjon for å begrense migrasjonstrafikken over Middelhavet. Leger uten grenser kaller det «en inhuman ansvarsfraskrivelse» og tillegger VG holdninger og et kunnskapsnivå om migrasjonskrisen som man skal være fryktelig vrangstilt for å lese inn i vår lederartikkel.

Debatt: «Inhuman ansvarsfraskrivelse, VG!»

Leger uten grenser er politisk fargeblind. De agerer uten bindinger. Medlemmenes lojalitet er kun rettet mot mennesker som trenger akutt hjelp. Det er organisasjonens privilegium å se tragedien i Middelhavet ene og alene med humanitære nødhjelpsbriller. Fra vårt ståsted ville imidlertid den virkelige ansvarsfraskrivelsen være å unnlate å se helhetsbildet.

Leger uten grenser «glemmer» å ta med i sin tirade mot VG at Italias felles marineinnsats med libyske myndigheter er i tråd med anbefalingen fra FNs spesialutsending til Libya, Ghassan Salamé.

På en pressekonferanse med den italienske utenriksministeren Angelino Alfano 8. august hyllet han den italienske operasjonen. Leger uten grenser «overser» videre rapporten fra FNs høykommissær for flyktninger fra siste måned, som viser at syv av ti migranter ikke er reelle flyktninger med beskyttelsesbehov. Dette underbygges av migrasjonsstrømmen til Spania de siste døgn, hvor mennesker har tatt seg over Gibraltarstredet på lekebåter og vannscooter.

VG mener: «Hvordan kan Norge hjelpe Italia?»

Denne krisen har ingen lettvinte løsninger. Men det er heller ingen løsning å akseptere at menneskesmuglere utnytter fortvilte mennesker, og sender dem ut på åpent hav i overfylte holker som knapt er sjødyktige. Da er det minst verste av alle onder at så mange som mulig av disse farkostene stoppes i libysk farvann, slik at de ikke gis anledning til å forlise på Middelhavet. For dem som likevel kommer seg forbi og ender i havsnød, er det godt at operative redningsmannskaper er på plass og berger skipbrudne. Vi har aldri ment at det er galt, tvert om!

VG mener: «Heltene fra Middelhavet»

Når Italia går til en dramatisk handling som å sende marineskip til libysk kyst, vitner det også om dramatikk på land. I løpet av fire år har Italia alene tatt imot 600 000 flyktninger og migranter. Kapasiteten er sprengt.

I et nødskrik til Europa varslet italiensk Røde Kors i juli at mottakene nå var fulle. De har ikke mat, medisiner, senger, logistikk eller hjelpeapparat til å ta imot flere. Hvis Leger uten grenser har et forslag til hvordan dette kan løses uten å begrense trafikken over havet, vil vi tro italienske myndigheter er lutter øre.