Det haster, Listhaug!

Debatt Er vi i ferd med å endre vår kultur? Har vi kastet «eksemplets makt» ut av vår kulturkanon?

PETTER MEJLÆNDER, forfatter

KARL ELDAR EVANG, psykolog

Sylvi Listhaug dro i høst på inspeksjonstur med politiet for å vise at regjeringens asylpolitikk ble håndhevet på en bra måte i Norge. Nå er Europas flyktningpolitikk i vinterkrise, og mennesker i dør av kulde. Hvorfor har ikke ministeren reist ut av landet for å sørge for at kvoteflyktninger vi skulle tatt imot i fjor faktisk kom til Norge og ble reddet?

Les også: Iskald vinter for flyktninger i Europa

Petter Mejlænder. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Regjeringen forpliktet seg både i forhold til EU og FN, likevel ble kvotene for 2016 ikke oppfylt, til tross for at behovet er ekstremt og kvotene små.

Med snøvær og minusgrader, risikerer vi at enda flere nødstedte fryser i hjel, fordi de verken har vinterklær eller varmeovner, mens teltene klapper sammen og vann renner inn under teltduken. Alle skjønner at dette er ille og at det haster.

Men hva gjør ministeren? Tar hun med seg Fabian Stang på inspeksjonstur til Libanon, Italia og Hellas for å vise at asylpolitikken blir håndhevet på en effektiv måte? Nei, for i fjor klarte vi bare å få inn usle 256 av de 750 relokaliseringsflyktningene vi lovte EU å hjelpe. Nå er vi inne i et år med løfter om nye 750, bare knyttet til EU-avtalen. Tempoet er litt raskere, men det hjelper lite for krigsofre som lider hver isnende dag og risikerer å fryse i hjel.

Få flere kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Karl Eldar Evang. Foto: , PRIVAT

I dag dør de der regjeringen mente det var aller viktigst å hjelpe: Selv der mislyktes vi. Hvorfor praktiserer vi humanismen barna våre lærer på grunnskolen med bremsene på? Er vi i ferd med å endre vår kultur? Har vi kastet «eksemplets makt» ut av vår kulturkanon?

Vi har jo et stort overskudd av mottaksplasser. Har vi ikke?