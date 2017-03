Den norske muren må rives

Debatt Du har kanskje ikke sett Den norske muren. Det er fordi den ikke ligger på Svinesund. Den norske grensemuren går tvers gjennom Middelhavet, mellom Serbia og Ungarn og mellom Tyrkia og Hellas.

SEBASTIAN STEIN, feltarbeider for Leger Uten Grenser

For ett år siden i dag trådte EU-Tyrkia-avtalen i kraft. Avtalens mål var å sørge for at færre flyktninger kom til Hellas fra Tyrkia, og dette skulle oppnås først og fremst å sende folk tilbake til Tyrkia. Norges utenriksminister, Børge Brende, trykket EUs visepresident Frans Timmermann i hånden og uttrykte varm støtte til avtalen. I praksis ble Europas og Schengens grenser, og dermed også Norges, murt igjen. Folk på flukt kommer seg ikke til Svinesund, de lider og dør lenge før det, med stilltiende aksept fra den norske stat.

Sebastian Stein.

Europeiske ledere har fremstilt avtalen som en solskinnshistorie. I realiteten er det en skrekkhistorie. Færre flyktninger har risikert livet på havet mellom Tyrkia og Hellas, men flere har tatt farligere ruter. Lidelsene har ikke opphørt. Den mørke sannheten finner vi langs randsonene av Europa.

På de greske øyene ser vi konsekvensene av elendige boforhold og den usikre fremtiden flyktningene der har. Bare i januar i år ble det rapportert om 12 selvmordsforsøk på Samos, og på Lesbos har vi sett en sterkt økning i antall pasienter med angst- og depresjonssymptomer.

I Serbia førte sterk kulde til at flere mennesker frøs i hjel og Leger Uten Grenser måtte behandle flyktninger med frostskader. De som forsøker å ta seg videre til Ungarn forteller at de blir møtt med vold og mishandling. Det siste året har vårt team i Beograd behandlet over 100 mennesker for skader fra vold som slag, hundebitt, tåregass og pepperspray påført dem av grensevakter.

I Tyrkia bygges det en mur mot Syria for å stoppe flyktninger fra en av de aller mest grusomme borgerkrigene i moderne historie, brutalt patruljert av tyrkiske grensevakter.

Les også: Norsk lege om Lesvos: – Vanskelig å beskrive med ord

Minst 5098 personer druknet i Middelhavet i 2016. Dette er en betydelig økning fra 2015. EU-Tyrkia-avtalen førte til betydelig færre krysninger fra Tyrkia til Hellas, men desperasjon tvang folk til å ta andre og mer riskikable ruter. Tusenvis av mennesker vil drukne i Middelhavet i 2017 på ferd fra Libya mot Italia. At folk på flukt fortsatt drukner er fullstendig uakseptabelt.

EU samarbeider nå med den libyske kystvakt om å hindre flyktninger i å forlate det libyske territorialfarvann. Konsekvensen er at flyktningene blir tatt tilbake til smuglernes skur der de blir mishandlet og voldtatt, slik alt for mange av menneskene jeg møtte på Middelhavet fortalte meg.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Jeg har selv møtt menneskene som får føle Europas manglende vilje til å bry seg om lidelse langs sine grenser. En morgen sommeren 2016 måtte Leger Uten Grensers redningsskip alene stå for redningen av over 1000 mennesker i havsnød fra svært mange synkeklare båter. Vi følte oss helt alene med et enormt ansvar som Europas politikere burde ha tatt.

Ett år etter EU-Tyrkia-avtalen krever Leger Uten Grenser i dag en tydelig, ny kurs fra norske myndigheter.

Ingen mennesker på flukt skal drukne. Ingen mennesker på flukt skal bli skutt på. Ingen mennesker på flukt skal fryse i hjel. Ingen mennesker på flukt skal bli banket opp og skjøvet tilbake over en grense. Ingen mennesker på flukt skal måtte leve under forhold så uverdige og føle seg så nedverdiget at de vil ta sine egne liv.

EU-Tyrkia-avtalens mål var aldri å redde liv, fremme helse og verdighet eller å sikre vår alles rett til å søke asyl. Europas respons handler fortsatt om å holde folk vekk. Både Norge og resten av Europa må innse at de har skapt en skrekkhistorie. Norge og de andre europeiske statene må sørge for verdig mottak og øke hastigheten på overføring av kvoteflyktninger og relokaliseringer fra Tyrkia, Italia og Hellas. De må gi mennesker på flukt trygge og lovlige veier til søke beskyttelse.

Uansett hva man måtte mene om innvandring og retur av mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, så må vi alle kunne enes om at ingen skal måtte dø.

Denne muren må rives.