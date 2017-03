Sier du Helsingfors?

Debatt Nordmenn som insisterer på å si «Helsingfors» bør vite at ski-VM nå faktisk foregår i «Lahtis». Eller så kan man bare velge å bruke finske navn når det tross alt er snakk om finske byer og si «Helsinki» og «Lahti».

SANNA SARROMAA, finne og forfatter

De fleste byer i Finland har både finsk- og svenskspråklige navn. Dette skaper mye forvirring hos nordmenn. Jeg har møtt flere nordmenn som på den ene siden sier Helsingfors, men på den andre siden Lahti. Aftenposten skriver alltid Helsingfors, men aldri Lahtis.

Nordmenn og norske medier blander de svensk- og finskspråklige stedsnavnene, og er inkonsekvente i sin språkbruk. Lahti på svensk er sannelig Lahtis, selv om jeg aldri har møtt en nordmann som vet det. Jeg har derimot møtt utallige nordmenn som ser ut til å tro at Turku og Åbo er to forskjellige steder.

Som en finskspråklig finne slår jeg et slag for å bruke finsk når det er snakk om finske stedsnavn i byer der majoriteten snakker finsk. Vi bruker ikke minoritetsspråklige navn om andre byer i verden heller. Vi drar ikke til Nueva York eller Fénix, vi drar til New York og Phoenix.

Det stemmer at svensk er et offisielt språk i Finland og at skiltene i Helsinki eksisterer på begge språk. Likevel er det kun 5,2 prosent av befolkningen i Finland som har svensk som morsmål. I Helsinki er andelen noe høyere, men heller ikke mer enn seks prosent. Det betyr at 94 av 100 du møter i gata i Helsinki slett ikke sier Helsingfors når de omtaler hjembyen sin. I Lahti, der jeg vokste opp, er andelen svenskspråklige kun 0,3 prosent.

Språkrådet mener at nordmenn skal bruke svenskspråklige navn om finske byer. Språkrådets begrunnelse er at man skal støtte oppunder mindretallets språk. Det er en helt absurd begrunnelse. Med den samme logikken burde man da bruke samiske navn om norske byer. Vi burde kalle Trondheim for Roandin og Bodø for Bådåddjo – og se totalt bort ifra hva innbyggerne selv foretrekker å kalle byen sin.

Bergensere retter på meg når jeg skal spasere på Brygga i Bergen. De føler at jeg gir blaffen i deres identitet. På samme måte retter jeg på nordmenn som sier Helsingfors. Jeg bor i Helsinki, i mitt hjerte heter det ikke Helsingfors! Svenskene og finlandssvenskene må gjerne bruke svenskspråklige navn om finske byer. Det er deres språk og deres identitet. Men det er ikke flertallets språk og flertallets identitet i Finland.

Min bønn til dere nordmenn er: Si Helsinki, akkurat som du sier Lahti. Navnet skjemmer ingen, men bruken av navn kan skjemme innbyggerne på stedet!