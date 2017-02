Finland er europamestre i forsvarsvilje

Kommentar LAHTI (VG) Finland ligger på topp i Europa når det gjelder forsvarsvilje. Nå skal finnene tilpasse seg de økte militære spenninger i Østersjø-området.

Ifølge en undersøkelse fra Gallup International er 74 prosent av finnene klare til å gå i krigen for å forsvare sitt fedreland. Det er oppsiktsvekkende høyt, for eksempel klar mer enn nabolandet Russland med 59 prosent (Norge var ikke med i undersøkelsen).

Trolig har krigsviljen med Finlands historie å gjøre. Finnene har overlevd, tross sine kriger. Den tanken føres videre i dag. Blant annet er veteranforeningene sterke her i landet.

Det ser ut til å være politisk enighet om å styrke forsvaret ytterligere, selv om ikke alle er enige om hvordan det skal gjøres. Reservestyrken i en krigssituasjon vil trolig økes med 50 000 menn og kvinner fra 230.000 til 280.000, nye jagerfly skal kjøpes inn, marinen må også moderniseres – og finnene regner med å bruke myyyyye penger på dette ut på 2020-tallet.

Samtidig står det fast at Finland skal være alliansefritt, men på ingen måte nøytralt. Forsvarsminister Jussi Niinistö fra Sannfinländerna sier at Finland ikke kan stå utenfor om et annet EU-land i nærheten blir utsatt for et militært angrep, og han snakker også om et enda bredere forsvarssamarbeid med Sverige. Ikke det at Finland skal forutsette at svenskene kommer dem til hjelp, men «Sverige hjelper nok, om de ser en egen interesse i det».

Selv om finnene ikke tenker NATO, så skal forsvarssystemene utvikles slik at ikke skal finnes tekniske hindringer for å knytte seg til NATO. Og militært samarbeid med USA er også sentralt i den nye forsvarspolitiske redegjørelsen.

Finland har alltid hatt et spesielt forhold til sin storebror i øst, og nå mener forsvarsminister Niinistö at trusselen er langt større enn den har vært.

- Den største forandringen er okkupasjonen av Krim. Vi vet at de militære spenningene i Østersjø-området er økt, og terskelen for å ta til militær aggresjon er blitt lavere. Sannsynligheten for at en tradisjonell krig skal bryte ut, er økt, fastslår den finske forsvarsministeren.

Da er det i hvert fall godt å vite at forsvarsviljen er stor…