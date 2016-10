Supersonisk

Kommentar Oasis var det essensielle 90-tallsbandet, noe den nye filmen om bandets uvirkelige treårsperiode midt på tiåret viser til fulle.

Jeg føler meg så hemningsløst privilegert for at jeg hadde mine formative år på 1990-tallet. Det var en tid med en eksepsjonell energi; muren var borte, ideologiene døde, reglene opphevet og fremtiden sånn noenlunde skyfri.

Det var en naiv tid, selvsagt. Humor, ironi, smartness; et etter-moderne smutthull før den store 00-kulden frøs leken til is; før 9/11 og før internettets oppstykkede virkelighet, før den store samtalen ble til myriader av små.

I dag har filmen «Oasis: Supersonic» premiere, og jeg har sett den, og ler fortsatt, et par uker etter sniktitten. Oasis, dette britiske arbeiderklassetoget av et rockeband, som så altfor få i Norge virkelig skjønte noe særlig av, var erke-90-talls: Hyperenergisk og bredbent, ironisk og autentisk på samme tid. Filmen fanger de essensielle årene 94, 95 og 96, da Oasis gikk fra lusen ledighetstrygd til å bli klodens største rockeband, for en stakket stund.

2,1 millioner billetter kunne de ha solgt, da de holdt sine legendariske konserter ute på Knebworth-jordet i Hertsfordshire, og frontfigur og bøllefrø Liam Gallagher sier i filmen at om det var opp til ham, så hadde de spilt der fortsatt. Den crowden der, tenker man når man ser opptakene, er ren energi, en kommune, et siste fellesskap før den digitale oppsplittingen tok til for alvor.

This is history!, roper sjefen og storebroren Noel Gallagher fra scenen. No, this is Knebworth, svarer sangeren og lillebroren. I dag er de latterlig karismatiske brødrene ikke lenger på talefot, først og fremst på trass, men Oasis handler om forholdet dem i mellom, med røtter i Manchesters triste forsteder; om småkriminalitet, et fjols av en far, og en stolt, irsk mater familias, som sønnene lystrer fremdeles. Det er faktisk en særs rørende fortelling.

Musikken, da? Jeg fikk alt dette midt i fleisen da jeg bodde på hybel og danset og gaulet og lot det stå til, og har siden knapt turt å høre ordentlig på platene, av redsel for å ødelegge et plettfritt minne. Men jo, de første to platene med de medfølgende b-sidene er så monumentalt kule, så uanstrengt deilige som bare – dog ganske sjelden – rock'n'roll kan være. Låtene bare rant ut av Noel, slik låter ikke har rent ut siden John & Paul var på sitt drøyeste, og Liam sang så fullblods og instinktivt at selv gamle Johnny Rotten ble engstelig.

Det hele toppet seg med Knebworth-konsertene, og filmen slutter der, men de holder fortsatt på, om enn hver for seg, og særlig storebror er fortsatt en av de få popmusikerne som ofte får meg i genuint godt humør, uten at jeg helt kan forklare hvordan. De definerte tidsånden i mitt tiår, og det er jeg dem evig forbunden for. Se filmen, særlig dere ignoranter som demonstrativt og utilgivelig så en annen vei den gangen.

For dette er historie; helt hysterisk historie.