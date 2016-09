Nattens krigere vender tilbake

CONEY ISLAND (VG) For førti år siden var New York hjemsøkt av kriminelle gjenger. Nå er frykten for at de skal komme tilbake blitt et viktig politisk verktøy.

Torsdag ble Walter Hills kultklassiker, «The Warriors – nattens krigere», vist på festforestilling på «The Master» ved Coney Island, det staselige kinoteatret hvor filmen hadde sin premiere i 1979.

Visningen innleder årets Warriorsfestival, tre dager med alt en Warriors-fan kan ønske seg av møter med aldrende hovedrolleinnehavere, livefremføring av musikken, guidet tur gjennom gatene hvor den ble innspilt, salg av suvenirer, etc. Med all den kommersielle festivitasen er det vanskelig å forestille seg at dette var en av de mest kontroversielle filmene i amerikansk filmhistorie. Boikott fra mange kinoeiere, forbudt av lokale myndigheter rundt omkring i USA.

Brutal og skremmende

Bygget på den greske beretningen «Anabasis» om Aleksander den Stores tilbaketog fra Persia i antikken, handler filmen om den lille gategjengen «The Warriors» fra Coney Island helt ytterst i Brooklyn. De innkalles til en massemønstring av alle byens gjenger i the Bronx i den helt andre enden av New York City, fordi Cyrus, lederen for den største og mektigste gjengen av dem alle, the Gramercy Riffs, har en visjon: Om alle gjengene slutter med sine lokale, provinsielle rivaliseringer om gatehjørner og kvartaler og i stedet slår seg sammen, kan de overta hele byen.

Men idet han er ferdig med talen, blir Cyrus skutt. Drapsmannen får lagt skylden på the Warriors, en av byens aller minste gjenger. Og så må de komme seg tilbake hele veien fra Bronx til Coney Island, femti kilometer, to og en halv time med forskjellige T-banelinjer gjennom fiendtlig territorium med alle de andre gjengene i byen etter seg.

I dag virker filmen tegneserieaktig og corny. De forskjellige gjengene ser ut som karnevalsfigurer og voldsscenene ser mer ut som akrobatisk jazzballett enn som blodig aggresjon. Men den gang var den brutal og skremmende.

Snudde trenden

Allerede filmplakaten slo an tonen: Et bilde av en park fylt til horisonten med en hær truende gjengmedlemmer, under teksten «De er 100.000 til sammen. Det går fem av dem på hver politimann. De kan overta New York City».

Ikke akkurat et lystig budskap i en tid hvor gjengkriminaliteten var i ferd med å overta store områder av New York City. I 1974 presenterte New York Times et oversiktskart som viste femti rivaliserende gjenger bare i det nå så populære nabolaget Williamsburg nord i Brooklyn. Gjenger med skremmende navn som Black Stabbers, Savage Nomads og Satan Souls.

Mellom 1971 og 1974 ble minst 436 unge gjengmedlemmer i New York City arrestert og siktet for drap.

Alle kjenner suksesshistorien til byen. På 1990-tallet tok borgermesteren Rudy Giuliani og politimesteren William Bratton grep – de krangler fremdeles om hvem av dem som egentlig fortjener æren – og ryddet opp i New York City.

Metodene var omdiskuterte, men ingen beklager resultatet. I toppåret 1990 var det 2245 drap i byen. I fjor var det 328. Det samme har vær tilfelle på landsbasis, etter at man fikk bukt med crack-epidemien på 1990-tallet.

Grotesk overdrivelse

Men i år har trenden snudd. Ekspertene er usikker på og uenige om hvorfor, men i mange store byer, er drapsstatistikken på vei opp igjen.

En som ikke er usikker, er Donald Trump. «Du kan dra til krigssonen i land vi er i konflikt med, og det er tryggere enn å bo i sentrum av storbyer styrt av demokratene», sa han på et valgmøte for en snau måned siden.

Han lovet at om han ble valgt til president skulle han gjøre det mulig å gå på gaten uten å bli skutt. «I dag blir du skutt hvis du går på gaten».

Det er selvfølgelig en grotesk overdrivelse av situasjonen, men like fullt appellerer den til noe dypt nede i mange amerikanske storbyboere, fordi alle over førti år, husker den mørke tiden da byene var genuint farlige. Det er en slumrende panikk i mange byer for at den tiden skal komme tilbake, og om utviklingen blir for dyster vil det ikke være vanskelig å mobilisere politisk støtte for drastiske tiltak.

Heroinepidemi

Og det til tross for at undersøkelser viser at sjansen for å dø av unaturlige årsaker er langt større i grisgrendte strøk enn i storbyer i USA. Bilulykker topper statistikken, men også død forårsaket av skuddskader (antagelig fordi flere folk eier våpen på landet) er større. Og den nye heroinepidemien har, sammen med crystal meth-bruken, rammet fattige områder på landsbygda sterkere enn i storbyene.

Men livet på landet har alltid hatt et bedre image enn livet i byene. Ikke minst i USA, hvor alle kandidatene snakker med glød om kjerneverdiene i de amerikanske småbyene.

Også når de som Donald Trump og Hillary Clinton er et resultat av oppvekst i storbyer som New York og Chicago.