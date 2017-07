Debatt Men er det egentlig ungdommen vi bør kritisere her?

Ungdommen nå til dags altså! Får ikke til noe. Er ikke selvstendige. Er det rart alt mulig går til hundene sånn som den oppvoksende slekt etc etc etc.

Men vent nå litt. Dette er ikke en historie om ungdommen. Dette er en historie om foreldre.

Roskildefestivalen forteller nemlig også om ungdommer som kjøres til og fra av foreldrene, og som får levert mat. Jaja, kanskje praktisk og pengesparende. Men så kommer den lille informasjonen som virkelig er sjokkerende: Foreldre ringer servicesenteret for å finne ut hvor barna er, fordi de ikke tar telefonen.

Motstandsdyktighet er noe man øver på. Et liv som kun er motstand og nederlag er ikke sunt, men det motsatte er ikke bra det heller. Hver gang du ikke får til noe og må finne en løsning (eller omvei, eller innse at prosjektet ikke har noe for seg) øker mestringsfølelsen og sikkerheten på at du får til dette selv. Finne togtider rundt NSBs okkulte sommer-ruter. Lappe et lekk telt med gaffateip du lånte av en suspekt fyr du traff i ølkøen. Lære den harde måten at neste gang tar du med egen dorull og en ekstra genser.

Oda Rygh Foto: Frode Hansen , VG





Dette er løsrivelsen, et prosjekt de fleste av oss setter i gang med, med en hemningsløs lyst og til tider mindre enn gjennomtenkte valg. Med ekte konsekvenser. Som bakfullhet eller at du lærer noe om å slå opp telt der vann naturlig samler seg.

Og foreldrene må bare venne seg til det. Problemet er at de ikke får det til. Fordi de har ikke opplevd det før. Jeg snakker om den gradvise tilvenningen: Barn er aldri utilgjengelige lenger. De er på en buss eller skolen, eller i en bil på vei til og fra aktiviteter. Og kan alltid nås. Total dystopisk overvåkning av hver minste bevegelse.



Det er ikke mer enn 20 år siden jeg var ti og bare stakk til skogs for å gjøre greier med pinner i en bekk. Incommunicado. I timevis. Hvor vanlig er det blitt? Uten mobil eller overvåkningsklokke. Uten at foreldre har peiling? Det er muligens ikke bare ungdommen som får sjokk i møte med plutselig nesten voksen. Kanskje det er flere i familien som må øve på selvstendighet før voksenlivet begynner?



