Fengselskøen synker

Leder Regjeringen har lykkes med å redusere soningskøen.

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet er det nå historisk kort ventetid for å sone fengselsstraff i Norge.

" ... det må fortsatt være den overordnede hensikten: at fangen skal rehabiliteres og gjøres dyktig til å møte samfunnet utenfor murene når straffen er sonet ...

Kjøp av fengselsplasser i Nederland og utvidet bruk av fotlenke er viktige årsaker til denne effektiviseringen. Samtidig kommer det urovekkende meldinger om at kvaliteten på soningsforholdene er blitt dårligere, og at de ansatte i økende grad opplever arbeidshverdagen som stadig mer truende.

Det er godt nytt at køene er blitt kortere. Før det norske fengselet Norgerhaven i den nederlandske byen Veenhuizen ble åpnet i fjor, var det 1038 personer som ventet på å sone straff. Etter ett år er tallet 320.

Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet sier til NRK at fengselsplassene i Nederland ikke går ut over kriminalomsorgen i Norge, siden disse er finansiert separat.

Det er likevel noen sammenfallende tall i dette regnestykket. På statsbudsjettet for neste år har Regjeringen satt av 270 millioner kroner til de 242 fengselsplassene i Veenhuizen. Det er mer enn opprinnelig stipulert. Dette fordi prosjekt Norgerhaven er blitt 21 millioner kr. dyrere. Samtidig foreslås det å kutte over 20 millioner kr. i kriminalomsorgen i Norge.

Vi mener Regjeringen gjør mye bra på dette feltet, men vi deler bekymringen fra de ansatte i kriminalomsorgens førstelinje.

VG mener: Soningskøen må først løses hjemme

Selv om vi skreller vekk det som godt kan kalles fagforeningsretorikk fra NFF (Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund), viser tall og innmeldte rapporter at volden øker i norske fengsler, både mellom fanger og mot ansatte.

Det kuttes i rehabiliterings- og utdanningsprogrammer, i rusforebygging og i sosiale attføringstiltak som «Pappa i fengsel», der deltagerne skal motiveres til nye perspektiver og holdninger knyttet til sine forpliktelser overfor familien.

Dette er etter vårt skjønn en farlig vei, og det er en linje – hvis den er bevisst fra Regjeringen – som bryter med elementære prinsipper i straffeprosessen og vår kriminalomsorg. Fra det nokså elementære; hva straff skal være, til vilkårene for sonings- og arbeidsforhold i norske fengsler.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Frihetsberøvelse er straff i seg selv. Selve gjennomføringen av soningen, det være seg innskjerpelser eller grader av formildende innrømmelser, vurderes opp mot forbrytelsens alvorlighet og utsiktene for den innsattes tilbakeføring til samfunnet.

For det må fortsatt være den overordnede hensikten: at fangen skal rehabiliteres og gjøres dyktig til å møte samfunnet utenfor murene når straffen er sonet og vedkommende har gjort opp for seg. Å sette flest mulig i fengsel er ikke noe mål i seg selv.