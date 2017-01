Når voksne mobber

Kommentar Drittslenging og hetsing må stanses! Det er uakseptabelt å oppføre seg nedlatende, baksnakke og trakassere andre uansett årsak.

AYLAR LIE, deltaker i «Farmen Kjendis».

Denne uken har det stormet rundt konflikten mellom Kari og meg på «Farmen Kjendis». Jeg startet denne debatten fordi jeg var frustrert over Karis trakassering, både under innspilling og i media. Vi er voksne mennesker og jeg ønsket å la disse konfliktene ligge etter at innspillingen var over, men samtidig måtte jeg si ifra når nok er nok. Det er uakseptabelt å oppføre seg nedlatende, baksnakke og trakassere andre uansett årsak.

Dessverre fortsatte debatten i media og på debattforum. Mange ga støtte, mens andre benyttet muligheten til å være stygge med Kari på sosiale medier. Jeg er sjokkert over hvordan voksne mennesker kan være så slemme med hverandre. En ting er å komme med konstruktiv kritikk, men drittsnakk og hetsing synes jeg vi voksne bør spare oss for.

Vi diskuterer og fokuserer mye på mobbing. Mobbing er et stort sosialt samfunnsproblem og det skjer daglig på skoler, på fritiden, på trening, på internett og på mobilen. Mobbing er en negativ og ondsinnet atferd som kan ha mange ulike årsaker og kan gi både fysiske og psykiske plager.

Å bli baksnakket, frosset ut, pirket på, plaget eller trakassert er også mobbing. Det å lese vurderinger av seg selv som er svært krenkende, vitende om at betraktningene deles med de tusen hjem, er svært belastende uansett hvor sterk man er. Å bli behandlet urettferdig eller bli fremstilt som noe man ikke er, skaper en indre frustrasjon og følelse av hjelpeløshet.

Personlig er jeg vant til at folk som ikke kjenner meg har en mening om meg på godt og vondt. Dette påvirker ikke meg, for jeg er veldig trygg på meg selv og lever godt med det, men for barn og tenåringer er aksept hos klassekameratene noe av det aller viktigste.

To av tre barn har faktisk opplevd mobbing via nettet og mobilen, og for mange mobbeofre er digital mobbing bare én av flere måter å mobbe på. Det kan bety at de som mobbes aldri har et fristed. Det er de voksnes ansvar å se og stanse dem som plager andre. Det er ikke nok å snakke om mobbing, men voksne må VISE hvordan de skal stanse det. Vi skal være forbilder, men DET ER VI IKKE!

Jeg skrev en tordentale til Kari og forsvarte meg selv i et åpent brev som jeg la ut på Facebook, men det var aldri min intensjon å bidra til ytterligere mobbing i sosiale medier. Snarere ønsket jeg å få frem at mobbing er uakseptabelt uansett om det er på TV eller i skolegården, og at man alltid bør si ifra når man føler at nok er nok.

Jeg synes nå det er på tide at vi begynner å fremtre som bedre forbilder, så nå ønsker jeg å avslutte denne debatten.

Jeg ønsker henne lykke til videre, og oppfordrer både henne og alle som deltar i debatter i media, og sosiale medier, om å respektere hverandre og slutte med utsagn som kan såre andre.

Drittslenging og hetsing må stanses, for det er fra oss voksene barna tar det ifra!