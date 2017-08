Farlig retorikk fra Det hvite hus

Leder Mange hadde håpet at Donald Trump snakket sant da han lovte å bli mer presidentaktig.

Selv om Trump bruker et helt annet språk enn hva verden er vant til å høre fra Det hvite hus, og selv om man nå også vet at det ikke nødvendigvis kan festes lit til det som kommer fra det hold, er det likevel grunn til reell bekymring for hva denne presidenten kan stelle i stand.

Den uvørne måten han har møtt truslene fra Nord-Koreas diktator Kim Jong-un på, viser igjen at Trump ikke synes å forstå hvilke konsekvenser presidentembetet medfører og hvilken rolle han har påtatt seg i verdenssamfunnet. Det gjør neppe inntrykk på Kim at Trump svarer med samme retoriske mynt, men i vesten er dette taktskiftet i Washington urovekkende.

Det var amerikanernes 26. president, republikaneren Theodore Roosevelt som formulerte USAs utenrikspolitiske doktrine «Speak softly, and carry a big stick». Med det mente han at man først skulle gå inn for fredelige forhandlinger, men samtidig uttrykke evne og tydelig vilje til å sette makt bak kravene. Dette er en linje også senere presidenter har fulgt.

Donald J. Trump har imidlertid en aggressiv og ubehøvlet tilnærming også i utenrikspolitikken, hvor han eliminerer det diplomatiske spillerommet allerede i første trekk. Enten fordi han ikke kan bedre, eller fordi han ikke skjønner hvordan en sivilisert politisk leder faktisk er nødt til å opptre.

Når USAs president svarer Nord-Korea med at de kan forvente «ild og raseri på en måte som verden aldri før har sett» dersom de angriper amerikanske baser i Stillehavet, er det noe mer enn svar på tiltale mellom to utagerende statsledere. Det er øverstkommanderende for verdens største militær- og atommakt som truer en annen stat med utslettelse.

I denne regionen har man konkret erfaring med hva amerikansk ild kan medføre. Det er en historisk klangbunn som impliserer et særlig ansvar. Republikanske utenrikspolitikere og senatorer som forstår dette, og som frykter eskalerende konsekvenser av presidentenes bøllete språkbruk, har forsøkt å dempe partifellens utspill. Så langt til ingen nytte. Også asiatiske børser falt dramatisk etter Trumps tirade mot Nord-Korea. Markedene frykter at han skal gjøre alvor av truslene og sette i gang en storkrig på kontinentet.

Donald J. Trump opptrer i mange henseende som en klovn, og mange betrakter ham som en. Men dette er ikke morsomt lenger.