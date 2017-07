«Zuckerberg for President»

Kommentar Tenk om mannen som kan snakke direkte til to milliarder av verdens mennesker får lyst til å bli USAs neste president.

Det høres ut som et klaustrofobisk science fiction-manus: En ung mann utvikler en nettside som gir ham tilgang på private bilder, videoer og kommunikasjon fra milliarder av mennesker. En nettside som gir ham mulighet til å påvirke hvilke nyheter folk leser, hvem de blir kjent med – og hvilken reklame de får se.

Siden blir så populær at folk vil bli varslet med et pling dersom det skjer noe nytt – rett i lomma, på de små elektroniske dingsene innbyggerne bærer med seg overalt.

Den unge mannen blir mangemilliardær – men det er ikke nok. Han bestemmer seg for å bli verdens mektigste mann.

Kampanje-vibber



Jeg skal ikke beskylde Mark Zuckerberg for å ha planlagt en presidentkampanje helt siden han som Harvard-student utviklet tidenes mest populære medieplattform, Facebook, på midten av 2000-tallet.

Men selv om han hardnakket hevder det motsatte, tyder mer og mer på at Facebook-sjefen har et oppriktig ønske om å gå inn i politikken. «Mark Zuckerberg nekter for at han stiller som president, på samme vis som folk som planlegger å stille», skriver magasinet GQ.

I år har Zuckerberg gitt seg selv en utfordring: Å besøke de 30 amerikanske delstatene der han har tilbragt minst tid. Selv hevder han at motivet er å lære seg å kjenne det Ekte Amerika. Deres drømmer og utfordringer. Og hvordan de bruker Facebook.

På sin egen vegg deler han bilder fra USA-turnéen. Zuckerberg som sløyer laks i Alaska, som besøker en bilfabrikk i Michigan, som spiller landhockey i Minnesota. Bildene følges av inspirerte tekster om vekst og utvikling.

Wall Street Journal har fulgt i fotsporene hans til småbyen Wilton i den viktige vippestaten Iowa. Besøket ble nøye planlagt. På forhånd var et team på fire på befaring i den hundre år gamle sodabaren Candy Kitchen. Hvem som skulle komme, fikk eieren vite bare få minutter før Zuckerberg ankom. Verdens femte rikeste mann bestilte en sjokolademalt.

Unge velgere



Facebook-sjefen snakker i stor grad til den samme unge velgergruppen som trykket Bernie Sanders til sitt bryst. Zuckerberg og kona Priscilla Chan er for miljøvern, for homofiles rettigheter og for å minske forskjellene i samfunnet. Og han har kritisert Trump for det omstridte innreiseforbudet for innbyggerne i mange muslimske land.

På turneen uttrykker milliardæren stor forståelse for «blue collar»-arbeiderne i kullindustrien – og lærer om miljøskadelig oljeutvinning i Nord-Dakota. Like før jul svarte han en av sine 93 millioner Facebook-venner at han ikke lenger var ateist, men oppdratt jødisk og at religion er viktig for ham.

Nettopp denne nyvunne åpenheten er en av hovedårsakene til ryktene. Mark Zuckerberg offentlige image har gått fra å være en kynisk datanerd til å bli en frittalende velgjører. Sammen med kona, barnelegen Chan, har han opprettet et fond som skal tilføres 24 milliarder kroner for å finne en kur for alle (!) sykdommer. Fondet drives av Barack Obamas tidligere kampanjesjef.

Og i fjor fikk Zuckerberg styrets godkjenning til å endre aksjestrukturen i Facebook. Han mister kontrollen over aksjene dersom han forlater selskapet frivillig – men ikke dersom han forlater selskapet midlertidig for å ta på seg politiske eller offentlige verv.

Leder av den frie verden



Flere spør seg nå om Zuckerberg-kampanjen kommer allerede mot Donald Trump i 2020. Politisk kommentator Nick Bilton i Vanity Fair mener uansett at presidentjobben ville være et skritt ned for Facebook-sjefen. «Som leder for Facebook en han i realiteten leder av den frie verden».

Uansett om Mark Zuckerberg ikke ville brukt Facebook på annet vis enn andre valgkampanjer, så har han mulighet til å påvirke holdningene våre. Det er Facebook som gir oss tilbud om et regnebueflagg over profilbildet ditt under Pride-festivalen, Facebook som innhyller oss i rødt, hvitt og blått etter Paris-terroren.

FEIRET: Mark Zuckerberg feiret Pride med et eget regnbuefilter i 2015. Foto: SKJERMDUMP FACEBOOK

Etter presidentvalget i fjor fikk Facebook omfattende kritikk for å ha påvirket valgutfallet, for å legge til rette for falske nyheter og for å spre voldelige videoer. USA-turneen kan også ha som mål å bedre selskapets image: Å vise at Facebook lytter til sine brukere og er åpne for innspill fra ekte amerikanere.

For til tross for at Mark Zuckerberg tar oss med på tur så har han en vei å gå før han er like åpen som han oppfordrer sine to milliarder brukere til å være. Wall Street Journal forteller at butikkeierne og arbeiderne som fikk møte Facebook-sjefen, fikk streng beskjed om å henvise alle journalister til Facebooks presseteam i dagene etterpå.

Familien han nylig spiste middag med i Ohio fikk lov til å svare på én ting: «Dersom noen journalister ringer», sa Mark Zuckerberg, «så si at jeg ikke stiller som presidentkandidat».