VG mener: Uakseptabel hets fra «Mannegruppa Ottar»

Leder De siste dagene har nok et rom i Internetts mørke kjeller åpenbart seg for folk flest: Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar».

Det var toppblogger Sophie Elise Isachsen som først skapte oppmerksomhet rundt gruppen, ved å skrive om dem i et blogginnlegg som nå er slettet.

De intime bildene av bloggeren, som ble tatt uten at hun visste det, er både delt og omtalt hyppig i gruppen.

20 år gamle Ingrid Jackson fulgte opp like etter, med å be sine venner om å melde seg ut. Det førte til en storm av trusler og sjikane i samtaletrådene i gruppen.

Det er med overraskelse at vi ser at gruppen i skrivende stund har så mange som 28.700 medlemmer. Siden VG begynte å omtale saken har noen tusen av dem forsvunnet. Men gruppeadministratoren har forsikret om at ventelisten på å komme inn er dobbelt så lang. Det er skremmende.

Inne i den lukkede gruppen hersker det holdninger om at kvinners kropp og seksualitet ikke eies av dem selv i det sekundet det spres – som i form av et ufrivillig eller frivillig bilde på avveie. Da er det fritt fram – gjerne «unnskyldt» med at det hele har en oppdragende effekt.

«Kvinner har alle tider – i alle kulturer – blitt vurdert (og dømt) etter sin seksualmoral. Det er det gode grunner til», sier en av de siste postene i gruppen.

Det sier noe om hvor lite man har å fare med når man må ty til hets og trusler for å hevde sitt forkastelige syn. Det lukter usikkerhet lang vei – en usikkerhet kvinnelige meningsmotstandere må betale prisen for.

At nesten 30.000 menn er med i en norsk Facebook-gruppe hvor slike ytringer er dagligdags, viser at vi har et stort problem. At bare en brøkdel er aktive i samtaletrådene, er ikke en relevant unnskyldning. Også de inaktive medlemmene må nå klare å ta stilling til om dette er holdninger de vil vedkjenne seg eller ikke. Om de vil være med i en lukket gruppe hvor menn snakker om hvordan kvinner fortjener å bli gruppevoldtatt, lemlestet og forfulgt.

En slik gruppe fortjener heller ikke å få ta del i positivt ladet samfunnsengasjement for å bedre sitt eget rykte: Kreftforeningens avgjørelse omå avvise gruppens forsøk på å donere penger var riktig. Man kan ikke donere seg bort fra trusler og hets og forvente at det skal være glemt. Det er å starte i feil ende.

Det positive er at flere nå er klar over at gruppen finnes. Det gir oss større styrke når vi tar avstand fra den. Det gjør at det blir vanskeligere å forsvare et medlemskap i «Mannegruppa Ottar».

Kvinnesynet vi er blitt gjort oppmerksom på de siste dagene viser at vi fortsatt har en uendelig lang vei å gå. «Mannegruppa Ottar» kan ikke anerkjennes som noe annet enn det de er: En gruppe som driver med alvorlig hets mot kvinner.

