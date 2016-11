Vegard Harms bønn til de voksne

Kommentar Hvis du ikke allerede har satt deg inn i ungdommens verden på sosiale medier - gjør det nå! Kom dere på Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram osv...

Til de voksne.



Lær dere hvordan det funker, få mer kunnskap om det. Det trenger vi alle. Kanskje spesielt foreldre og foresatte med barn under 18 år. Ditt barn kan ha fem forskjellige Instagram-kontoer og tre Snapchat-brukere hvor de kan utgi seg for å være andre og bruke det til å mobbe og trakassere andre. Mange unge vet så godt at de kan slippe unna med ting på sosiale medier fordi de vet at det er vanskelig å være helt sikker på hvem som har gjort hva.

Jeg tror det er vanskelig for eksempel for en jente på 14 år å sitte foran en rektor eller skolepsykolog og snakke om snaps med truende eller krenkende innhold som hun har fått, men som hun ikke kan slenge på bordet og si «Her har du bevis! Dette skjedde og dette ble skrevet!».

Folk kommer ikke inn på rektors kontor med en blåveis lenger, de kommer inn med en fucked up psykisk helse og prøver å forklare hva som har skjedd. Men når de kan risikere å bli møtt av et system som ikke en gang vet hva Snapchat er, så er det klart frustrasjonen blir stor og man kan føle seg misforstått.

Dette må alle vite:

Det er så lett å manipulere ting på sosiale medier. For eksempel å redigere en samtale mellom to personer, hvor utfallet blir totalt forvridd. Redigere et instagrambilde med krenkende innhold hvor du da kan få det til å se ut som at en annen person har postet det.

Falske brukere på sosiale medier. Falske brukere som kan lure barn og unge til å sende videoer, bilder eller meldinger, som senere kan bli brukt som pressmiddel. Og de personene som sitter på bilder og videoer av andre, er ikke ikke alltid de folk tror. De som har hele kamerarullen sin full av bilder og videoer kan være 16 og et halvt år og går i samme klasse som «offeret».

Jeg vil bare at alle unge skal komme seg igjennom hverdagen, og at de kan kose seg med vennene sine en lørdag kveld uten å ha en klump i magen fordi de er redd for at et bilde, video eller melding de vet en annen har, skal bli spredd og at folk ikke får begge sider av saken.

Ikke send nakenbilder, ikke screenshot nakenbilder og ikke send det videre til andre. Tenker du over at du er med på å ødelegge en annen persons liv i det du for eksempel poster et nakenbilde av en person i en gruppechat du har sammen med 15 av vennene dine? IKKE vær den personen!

Vegard Harm jobber i VGTVs «Panelet» og publiserte først dette innlegget på sin egen Facebook-side.