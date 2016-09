Silicon Valleys pressediktatur

SAN FRANCISCO (VG) De vet nesten alt om oss, men gir lite innsyn tilbake. Å dekke gigantene i Silicon Valley minner om forhold journalister rapporterer om fra Nord-Korea. Jeg har opplevd det selv.

Tidligere i sommer henvendte jeg meg til verdens største sjekkeapp Tinder og deres hussosiolog Jessica Carbino for et intervju. Hun vet nøyaktig hva som skal til for å bli populær på appen og bruker forskningen til å gjøre tjenesten så brukervennlig som mulig.

For å lande intervjuet måtte jeg på forhånd sende inn temaer jeg ønsket å snakke med Carbino om.

Da disse var godkjent sendte Jessica Tinder-ledelsen svarene jeg skulle få. Først når alt var klarert kunne hun treffe meg, fortalte Carbino i en av mange mailer som beklaget forsinkelsene. Jeg ventet i nærmere to uker.

Da vi omsider fikk møte Carbino i Tinders lokaler på Sunset Blvd. i Hollywood ble vi fotfulgt av en vakt fra vi gikk ut av heisen.

Jeg fikk beskjed om ikke å snakke med andre som jobbet der og holde avstand. Bilder med Tinders logo i bakgrunnen var også no go, uten at vi helt skjønte hvorfor.

Kommentar: Fra innsiden i Silicon-sekten

– Bryr seg ikke



Da jeg stilte oppfølgingsspørsmål fikk jeg beskjed om at svarene måtte gjennom ledelsen. De kom til slutt i en mail på kveldstid.

Her kan du lese Tinder-saken (krever innlogging)

Tinder-historien er ikke et engangs tilfelle. Heller normen.

Forrige uke gikk debatten mellom lille Norge og Facebook om sensur av det ikoniske bildet fra Vietnamkrigen. Facebook, som til slutt snudde i saken, betegner problemstillingen som komplisert og vanskelig.

Når Silicon Valley som løser de mest kompliserte utfordringene i verden sier at noe er for vanskelig, betyr det at de egentlig ikke bryr seg, påpeker det anerkjente tech-nettstedet Pando.



Jeg kunne ikke vært mer enig. Mitt inntrykk er at de største tech-selskapene ser på pressen som noe man kan bruke når det er nødvendig. That´s it.

Bakgrunn: Facebook fjernet ikonisk bilde

Som VGs journalist i California reiser jeg jevnlig til Silicon Valley for å lage reportasjer. Å komme i dialog med de viktigste selskapene er håpløst.

Som oftest får man aldri svar, og er man heldig å få innpass er det under ekstremt kontrollerte forhold. Ansatte nekter å uttale seg, og skulle de si noe vil de helst ikke siteres med navn. «Kall meg en talsperson».

USAs fem største selskaper er teknologidrevet; Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon og Facebook.

De påvirker hverdagen og samfunnet vårt minst like mye som politikerne. Men de byr ikke på åpenheten vi krever av våre folkevalgte. Tech-giganter som Google og Facebook betaler ikke engang noe særlig skatt i Norge.



En ganske dårlig deal, spør du meg.

Riktignok elsker Mark Zuckerberg & co. å fortelle oss alt det fantastiske de driver med og hvordan de redder verden, men det er på deres betingelser.

Les også: Facebook-sjef til VG: Vil utrydde SMS

Fotfulgt hos Facebook



Den svenske reporteren Katarina Andersson jobbet for Aftonbladet i San Francisco og blogget om lignende erfaringer i sommer. Hun har møtt enda flere kontrollfriker enn meg og ga til slutt opp å kontakte Google og lignende selskaper.

Da VG var på besøk i Facebooks hovedkvarter Menlo Park i våres ble fotografen og jeg tett fulgt av kommunikasjonssjefen. Han sa det var av sikkerhetshensyn.

Under lunsj reiste fotografen seg for å hente en serviett rundt et hjørne. Dette skapte et dilemma for kommunikasjonssjefen. Han kunne ikke la en av oss være alene og løste problemet med å følge fotografen halvveis. Da fikk han oppsyn med oss begge.

Silicon Valley viser stadig muskler overfor mediene, påpeker Andersson.

I august ble nettsiden Gawker lagt ned. Det sørget Facebook-styremedlem og PayPal-gründer Peter Thiel for. Thiel har hatet Gawker siden de dro han ut av skapet som homofil og hadde lenge sett etter en mulighet for å knuse dem.

I all hemmelighet backet han wrestlingstjerne Hulk Hogans sex-tape-søksmål med 10 millioner dollar. Hogan ble tilkjent 140 millioner dollar i erstatning og Gawker gikk som følge konkurs – til Thiels store begeistring.

Les kommentar om Facebook-bråket: Forståelig av Facebook

– Ikke tykkhudede



Gawker har ved flere anledninger vært en torn i siden for Silicon Valley. I sommer hadde de avsløringen om at Facebook fjernet konservative nyheter fra sin trening nyhetsspalte. Facebook nekter for dette.

– De er ikke sofistikerte eller tykkhudede som offentlige personer i mer erfarne maktsfærer som New York, Los Angeles og Washington D.C., skrev Gawker-sjef Nick Denton i sommer om Silicon Valley.

Det er fort gjort å avskrive medienes kritikk av den manglende åpenheten i Silicon Valley som sutring og bitterhet fra en bransjen som står i knefall for deres teknologi. Men det er langt mer alvorlig enn som så.

Under techmessen TechCrunch Disrupt i San Francisco sist mandag ble Facebook-styremedlem og Salesforce-sjef Marc Benioff spurt av en moderator hvor lenge Facebook kan avfeie rollen som publisist.

– Det kan jeg ikke svare spesifikt på, sa Benioff inn i mikrofonen mens tibetanske bønnekjeder dinglet rundt håndleddet.

Mangemilliardæren ville heller snakke om hvordan han er i ferd med gjøre verden til et bedre sted.