Si meg, hva betyr en «like»?

Debatt «Likes» på Facebook kan allerede straffes. Problemet er å vite hva en «like» egentlig betyr.

ANINE KIERULF, fagdirektør, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Antirasistisk senter og Sosialistisk ungdom har foreslått å straffeforfølge «likes» til direkte truende og voldelige statusoppdateringer på Facebook. Intensjonen er god: Grove, hatefulle ytringer er et stort problem på sosiale medier, og det er grunn til å tro at problemet forsterkes ved at slike ytringer jevnlig «heies frem» av jubeltilrop – også i form av «likes».

Motstanderne av forslaget okker seg over tankepoliti og totalitært meningsdiktatur. Det virker litt overspent. I likhet med de fleste andre ikke-diktaturer har også vi straffebud som rammer en rekke av de ytringer som daglig fremsettes på Facebook og i kommentarfelt.

Problemet med en eventuell kriminalisering av «likes» er at den i noen grad er overflødig – «likes» kan straffes allerede. Dessuten vil det neppe vil gjøre oss bedre i stand til å bekjempe fæle nettytringer eller «like»-akselereringen av dem.

Utgangspunktet på Facebook er som utgangspunktet ellers: Alle har ytringsfrihet. Dette følger av Grunnloven og menneskerettighetene. Inngrep i ytringsfriheten må ha hjemmel i lov, være nødvendig og forholdsmessig. Blant våre lovfestede inngrepsmuligheter er forbud mot å true noen, mot å oppfordre til straffbare handlinger og å fremsette grovt hatefulle ytringer.

Ved vurderingen av «likes» er det to forhold som må vurderes: Hva betyr statusoppdateringen – og hva betyr «like’n»? Både ulovlige ytringer og selvstendig reproduksjon av ulovlige ytringer er straffbart. Fremsetter du en twitteroppfordring til å brenne kirker kl. 11 på søndag, og jeg retwitrer den, har også jeg oppfordret til dette ulovlig. «Liker» du min hatefulle ytring på Facebook, og innstillingene dine er slik at dette innebærer en reproduksjon via din egen side, kan du holdes strafferettslig ansvarlig for din egen spredning av min ulovlige ytring.

I tillegg til selvstendig fremsettelse er medvirkning til ulovlige ytringer straffbart. Hjelper jeg deg å formulere din grove trussel om å banke opp mannen din, bedriver jeg straffbar medvirkning.

For å avgjøre om en ytring er ulovlig, må den tolkes. Ofte er det ganske klart hva en statusoppdatering betyr – og det er dessverre ikke sjelden det som står faktisk er straffbart. Men like ofte er det vanskelig å fastlegge hva meningsinnholdet egentlig er – er det en elendig formulert, men åpenbart lovlig politisk ytring? Er det en oppfordring til steining av vantro – eller «bare» formidling av en religiøs tekst? Er det en fryktinngytende trussel eller usmakelig ironi?

Også «likes» må tolkes. Å fastlegge meningsinnholdet av den ytringen en «like» er, er mye vanskeligere enn å tolke selve statusoppdateringen: Hvis hunden din dør, og jeg «liker» din statusoppdatering «Dagene blir aldri de samme igjen uten Fido»? – er det da et uttrykk for min medfølelse, eller for min sadistiske glede over din sorg? Noen «likes» kan opplagt være å tolke somulovlige i seg selv, eller som medvirkning til voldshandlinger, f.eks. til oppdateringen «Får jeg 20 likes på denne, går jeg ut og banker opp en buddhist». Men betydningen av en «like» vil i de aller fleste tilfeller være uklart. Selv dersom man får et eget «like»-tillegg i straffeloven, vil «likens» mulige meningsinnhold kunne være ganske mange.

Slik situasjonen er nå, kan vi allerede straffeforfølge voldsoppfordringer, trussel- og hatytringer. I en del tilfeller kan vi også straffeforfølge «likes». Av kapasitets- og prioriteringsgrunner forfølger imidlertid politiet antagelig bare en brøkdel av de ulovlige ytringer som hver dag fremsettes. Tross gjentatte forespørsler fra internasjonale menneskerettsorganer fører Norge ingen statistikk over oppfølgingen av disse ytringene.

At noe er straffbart virker mest avskrekkende dersom det er en viss sjanse for at det som er straffbart faktisk fører til straff. Hva oppnår vi med å lage enda flere straffebud som ikke gjør det?