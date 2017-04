Mangfold i skyttergravene

Kommentar Kjære Mark: Du er (muligens) tilgitt.

Stadig popper det opp bilder og videoer fra min aktivitet der inne, ofte ledsaget av søtladen muzak og duse toninger.

Jeg har den siste tiden fått flere påminnelser fra Mark Zuckerberg, Facebooks grunnlegger og toppsjef, om at det nå er ti år siden jeg ble medlem av dette verdens fiiiineste sosiale medium, der «likes» er den mest ettertraktede valutaen.

Dette skjer ved at jeg får opp rørende dobbeltbilder av meg selv og den jeg har vært venn med i disse ti årene – på Facebook. Det er så søtt at man nesten blir sur.

Facebook fikk raskt et solid grep om oss internett-fikserte nordmenn. Allerede i 2008, året etter at jeg fomlet meg inn der, var 31 prosent av det norske folk på Facebook minst én gang i uken. I 2013 var dette tallet steget til 67 prosent, og hele 88 prosent for folk under 30 år. I dag er vi vel der mer eller mindre alle sammen.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Jeg må medgi at jeg nok ligger kraftig over snittet. Et konservativt anslag kan være at jeg bruker et par timer hver dag på Facebook. Det vil i så fall bety at jeg har brukt om lag 7000 timer der inne på disse ti årene. Trolig er det mer, for skillet mellom det å være der og ikke å være der nærmest er oppløst. For jeg er mer eller mindre alltid innlogget, på telefonen, iPaden, iMacen, jobbmaskinen og via andre duppeditter i huset.

Les også: Slik vil Facebook ta mer samfunnsansvar

Det er til å bli litt deprimert av, skjønt, Facebook er jo stort sett en berikelse. Noen ganger forbanner jeg Facebook og sverger på at det nå er slutt, mens andre ganger er jeg nesten hyperaktivt deltakende i alle slags tråder.

Etterhvert som tiden har gått, er nok den mest frenetiske aktiviteten tonet noe ned. Heller en tur med bikkja, en god roman eller en hyggelig, analog familieaktivet enn enda en ny runde med formålsløse fb-krangler med folk jeg knapt kjenner i det som på nettspråket kalles IRL.

Forskere ved Institutt for Samfunnsforskning viser i en ny og interessant studie at diskusjonene i sosiale medier ofte er som en skyttergravskrig. Folk diskuterer gjerne med folk som har andre verdier og politisk syn enn dem selv, men resultatet er omtrent det samme som i et ekkokammer, der alle er enige i utgangspunktet: Posisjonene består, meningene forsterkes, og polariseringen øker.

Og så? Det er i overkant naivt å tro at samfunnsdebatten noen gang har vært som en åpen batalje der den rene fornuft til slutt går av med seieren. Konsensus og kompromiss er vel og bra, iallfall når politiske beslutninger av høy kompleksitet skal vedtas. Men i den frie samfunnsdebatten er det et pre at flest mulig meninger fremvises og brytes, selv om frontene til tider er parodisk steile og tonen nærmest barnslig angstbitersk.

Så kanskje er det slik at ti år og tusenvis av timer faktisk har gjort meg ørlitegrann mer opplyst. I så fall, kjære Mark: Du er (muligens) tilgitt.