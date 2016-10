Skjønnheten og kosedyret

Kommentar Det er vanskelig å tenke seg et mer umake par enn innvandringsminister Sylvi Listhaug og Oslos forrige ordfører Fabian Stang. Men i går begynte de å jobbe sammen.

«Alle» elsker Fabian. Hans stil har vært å gjøre folk til lags. Å si noe politisk har ikke vært Stangs greie. At han skulle få jobben som statssekretær for innvandringsminister Sylvi Listhaug var derfor overraskende. Hun er en mitraljøse. Han bruker neppe sprettert.

Det første Stang gjorde på jobben i går, var det han kan best, nemlig å glatte over. Det at han tidligere har kritisert Sylvi Listhaugs harde ordbruk dreide seg bare om en misforståelse, i VG, ifølge Stang.

Mon det. Men nå som de to er i gang, kan vi forvente en litt annerledes duo i toppen av norsk innvandringspolitikk. Tradisjonelt har statssekretærens oppgave vært å gestalte rollen som uhyret. Fabian er mer kosedyret.

Stang kan aldri bli noen ny Pål Lønseth (Ap), den superstrenge statssekretæren til Grete Faremo, han som forsvarte at Norge måtte sende ut mindreårige barn. Eller tidligere statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) som ble kalt Frps høyre hånd, mens folk helt glemte at statsrådene het Hansen og Andersen.

Flere av Stangs forgjengere har hatt slike oppdrag, de har gått i krigen for statsråden, som selv har holdt seg i bakgrunnen. Men det er ikke den type støtte Listhaug trenger. Hun svarer selv på ubehagelige spørsmål om internering, nattlige utsendinger av barnefamilier og returavtaler med diktatur.

Men kanskje trenger hun mer snillhet? Det har vært antydet at Listhaug ansetter Stang som en «good cop», fordi hun selv er «bad cop». Duoer skal som kjent utfylle hverandre.

Men Listhaug har blitt en av regjeringens mest kjente og populære politikere nettopp med sin hardhet. Få skaper større engasjement enn henne. Denne uken ble det kjent at Listhaug er den norske politikeren som oppleves mest som «seg selv».

Derfor trenger Listhaug ingen til å blankpolere uttrykket utad og til å glatte over kontroversene. Innvandringsfeltet er ikke et område hvor det passer med godsnakk og utglidninger. Alt politikerne sier kan få betydning for hvor mange som ankommer norske grenser. Merkel sa «velkommen», og Tyskland fikk en million flyktninger.

Listhaug derimot, har snakket om gullstol og godhetstyranni, mens Stang har rynket på nesen. Slikt kan være passende indremedisin for den innvandringsliberale fløyen i Høyre, som har holdt seg for nesen. Det er her Fabian kan fylle rollen som kosedyr. For Listhaug skal ikke sende snille beskjeder til Norge eller til Midtøsten. Men til Høyre.