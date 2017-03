EUs smertegrense går i Frankrike

Kommentar EUs fremtid står eller faller på Frankrikes valg.

Vinner Emmanuel Macron vil det virke som gallisk styrkedrikk for et skrantende EU. Vinner Marine Le Pen blir rystelsene så store at de kan legge EU i ruiner. Da er tid for å si adjø til euro og det Europa som møysommelig er bygget opp i etterkrigstiden.

I den siste og avgjørende runde av det franske presidentvalget står bare to kandidater tilbake. Slik det nå ser ut blir det et oppgjør mellom Le Pen (48) og Macron (39).



Veivalg

Hun vil ta Frankrike ut av EU og euro. Han vil styrke EU. Hun er en nasjonalist og populist. Han er en liberal sentrumspolitiker og reformator. Franske velgere står ved et avgjørende veivalg, for seg selv og for Europa.

EU tåler ikke fransk sorti, etter britisk goodbye.

Årets franske presidentvalg varsler nye tider i den femte republikk. Valget blir historisk, uansett utfall. Slik det nå ser ut blir ingen av de etablerte partiene, republikanerne eller sosialistene, representert i andre valgomgang. Partiene som har dominert Frankrike i flere tiår står foran ydmykende nederlag. Franske politiske monolitter står for fall. Kandidater som utfordrer det politiske hierarkiet øyner seier.

President Francois Hollande stiller ikke til gjenvalg. Det er høyst uvanlig, men samtidig svært forståelig ettersom han er den mest upopulære president i nyere tid. Hans sosialistparti er sterkt svekket av regjeringsslitasje og indre stridigheter. Det skulle det være duket for en kandidat fra det store partiet på høyresiden, men republikanere ser ut til å ha forspilt sine vinnersjanser på skandaler. Oppslutningen for deres kandidat, Francois Fillon, stupte etter at det ble innledet etterforskning for påstått misbruk av offentlige midler.

Alternativ

Republikanerne er politiske etterkommere av Charles de Gaulles som grunnla den femte republikk i 1958 og var landets president fra 1959 til 1969. Sosialistene er politiske arvinger av Francois Mitterand som var president fra 1981 til 1995. Nå ser store velgergrupper etter alternativer.

Minst en av fire franskmenn sier de vil stemme på Marine Le Pen. Den uavhengige kandidaten Emmanuel Macron har om lag like stor oppslutning. Le Pens grunnfjell har lenge vært stabilt. Macrons suksess skyldes i stor grad de etablerte partienes kollaps. En Harris-måling denne uken viser at Macron vil få 65 prosent og Le Pen 35 prosent i andre valgomgang. Valget kan bli en sensasjonell triumf for Macron som aldri tidligere har stilt som kandidat, ikke engang i et lokalvalg.

Den vanlige oppfatningen er at Marine Le Pen vil vinne første runde i presidentvalget og men tape for Macron i den andre. Men ingenting er vanlig ved dette valget. Meningsmålingene er høyst usikre. Og etter Brexit og Trump er det uberegnelige blitt det normale i politikken. Dette presidentvalget er det mest uberegnelige på flere tiår.

Det er uklokt å avskrive Le Pen. Det er langt fra sikkert at Macron blir hennes motkandidat. Det er fortsatt seks uker igjen til første valgrunde i en kampanje som allerede er preget av skandaler, store omveltninger og utbredt misnøye.

Åpen økonomi

Le Pen er erfaren og tydelig. Macron er uerfaren og snekrer fortsatt på en politisk plattform. Hans politiske bevegelse En Marche! ble stiftet i fjor. Le Pen fører en kamp mot elitene. Macron er eliten, samtidig som han er uavhengig av de store partiene.

Marine Le Pen leder et opprør fra ytre høyre, mot innvandring og globalisering, men for en sterk velferdsstat. Emmanuel Macron er en liberal sentrumspolitiker, med en fortid som finansminister i Hollandes sosialistregjering. Han vil modernisere det Frankrike Le Pen sier hun vil bevare. Hun vil ha økonomisk proteksjonisme. Han ønsker en åpen økonomi.

Det tradisjonelle høyre- venstreaksen i politikken viskes ut. Det er erstattet av valget mellom Le Pens lukkede, innadvendte Frankrike og Macrons liberale og åpne samfunn.

Macron forsøker å vinne sentrum og fremstå som en troverdig kandidat for alle som ikke kan forestille seg Le Pen som landets neste president. Det sies at franskmenn stemmer med hjertet i første valgrunde og med hodet i den andre. Det er vanskelig å se for seg at mer enn halvparten av franske velgere ønsker seg Marine Le Pen i presidentpalasset.

Styrke unionen

Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel har felles interesse i å styrke unionen. Frankrike og Tyskland er kjernen i det europeiske prosjektet, og pådriverne for integrasjon. Slik har EU tidligere vokst på kriser, og nå er utfordringene større enn på lenge.

I regjeringskontorene i Berlin kan de skåle i champagne hvis Macron vinner. En sier for Le Pen vil få alle alarmklokker til å ringe.