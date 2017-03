Naiv populisme-optimisme

Debatt Vi som frykter høyrepopulismens framvekst har dessverre liten grunn til å puste lettet ut etter valget i Nederland.

Et lettelsens sukk kunne høres fra liberale og moderate krefter over hele Europa da det ble klart at Geert Wilders og hans parti Frihetspartiet (PVV) fikk lavere oppslutning enn forventet i det nederlandske valget. Den ekstreme høyrepopulisten fikk til slutt 13,1 prosent av stemmene, og medga valgnatten at den liberalkonservative presidenten Mark Rutte (VVD) vil fortsette å styre landet i en periode til.

Wilders nederlag førte til at flere kritiserte den store bekymringen medier og folk viet populismens fremmarsj, både i Nederland og i resten av Europa, i forkant av valget. I Aftenposten beskrev kommentator Frank Rossavik det nederlandske valgresultatet som «en svak bris av normalisering». På høyresiden etterlyste Kristin Clemet en selvransakelse blant medier.

Det er den sosialdemokratiske kollapsen som bør være snakkisen, mener kritikerne av dekningen. Mens oppmerksomheten før valget i all hovedsak ble viet Wilders, var det sosialdemokratene som stod for det største valgnederlaget: Det nederlandske arbeiderpartiet (PvdA) gikk fra en oppslutning på 24,6 prosent til å få drøye fem prosent.

Jeg deler gleden over at det mest ekstreme høyrepopulistpartiet ikke ble landets største parti. Men det er ingen grunn for å feire eller senke skuldrene.

Populisme er et uttrykk for mistillit til det politiske systemet og de som har makt. Populismen mobiliserer folk som ikke opplever at deres virkelighet blir sett og forstått av de som bestemmer. Den uttrykker kritikk av elitene på vegne av folket, eller «folk flest». Den kan da også fungere som et viktig korrektiv til den politiske eliten, men har sine klare negative sider – og de er alvorlige.

For det første bør vi ta Wilders på alvor når han sier at han ser på dette valget som en seier. PVV og Wilders flyttet helt klart debatten i en langt mer ekstrem retning enn tidligere. Dagsorden ble i stor grad satt på populismens premisser. Stort sett med en innvandringsfiendtlig, mediefiendtlig, euroskeptisk og fryktbasert retorikk.

Det er ikke bare oppslutning som er viktig for populistene. Evnen til å brutalisere og polarisere debatten er et effektivt virkemiddel for å få oppmerksomhet i valg. De senere årene har vi sett en klar tendens til dette hos ytre høyre-partier i blant annet i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland, Nederland, Danmark, Ungarn, Polen, Russland, USA og Storbritannia.

En konsekvens av debattens brutalisering og polarisering er at høyrepartier dras mot ytre høyre. For å være like «tøff» som Wilders brukte også Rutte en tidvis splittende retorikk. Kombinert med at de etablerte partiene mister terreng, presses politikken og retorikken ut til fløyene. Si hva du vil om at Wilders kun fikk 13,1 prosent av stemmene, men det er uansett svært alvorlig at en så ekstrem nasjonalist er leder av det nest største partiet i Nederland. Ikke glem at han vil forby Islam, sammenligner Koranen med «Mein Kampf», og vil stenge alle landets moskeer.

En annen grunn til bekymring handler om rammevilkårene populismen spirer i. Det er ingenting som tyder på at sakene populismen kommer til makten på, forsvinner. Krig og klimakriser vil tvinge flere på flukt. Migrasjonen til en bedre verden vil fortsette. EU-skepsisen lever i beste velgående. Den økonomiske politikken som føres i flere europeiske land vil ikke gjøre noe med de store økonomiske ulikhetene som gjør at millioner av mennesker ikke føler at politikken og økonomien virker for dem. Et Europa helt uten innslag av terror er det også urealistisk å håpe på. Det er med andre ord fortsatt næringsrik jord for populistisk vekst i Europa.

Videre er det dessverre i mange land mangel på gode og troverdige svar på disse utfordringene. De nederlandske sosialdemokratene er et slående eksempel på et parti som har sviktet. I regjeringskoalisjonen med liberalkonservative Rutte har de gjennomført store usosiale kutt og vært med på en politikk som har ført til større forskjeller. Det samme har vi sett i flere andre europeiske land. Når sosialdemokrater glemmer at deres viktigste oppgave er å jobbe for arbeid til alle, trygg velferd og rettferdig fordeling, er det jo heller ingen grunn til å stemme på dem. Når de tradisjonelle partiene svikter, står høyrepopulistene klare med enkle løsninger og klare fiendebilder.

Sist, men ikke minst, legger populismen et stort press på liberale institusjoner. Demonisering og mistenkeliggjøring bidrar til å øke mistilliten til institusjonene som er der for å ivareta folks interesser. Det er også skremmende å se hva som faktisk skjer når høyrepopulistene har flertall, som i Ungarn, Polen og USA. Der går de systematisk til angrep på domstoler, presse og byråkratiet for å fjerne alle motforestillinger.

De negative effektene kan altså være så alvorlige at vi har god grunn til å frykte populismens fremvekst. Det er selvfølgelig bra at mange nederlendere har mobilisert mot det mest ekstreme, men Wilders parti ble likevel Nederlands nest største parti, og den politiske debatten er dratt grundig til høyre. Det viktige nå i ukene og månedene framover er å jobbe mer målretta for å løse de utfordringene som gir grobunn for populisme, samtidig som vi er kompromissløse forsvarere av menneskeverd og liberale ideer.