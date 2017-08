LEDER: Mer populært enn på lenge

Politikerne frir skamløst til euro-skepsis i den pågående valgkampen, ja til og med uttalte tilhengere av europeisk samarbeid kaster seg på. Jonas Gahr Støre sa denne uken til NTB at partiet ikke vil binde seg til planen om å nå klimamålene sammen med EU. Lange forhandlinger med EU gjenstår i saken, men overordnet er det utvilsomt slik at Norge trenger samarbeidet. Vi er mer avhengig av det enn våre naboer for å nå kuttmålene. Norge bør delta og ta lederskap for å øke farten i omstillingen.

Men det handler selvsagt om valgkamp. Senterpartiet får sette agendaen, og advarer mot at et klimasamarbeid betyr å gi fra seg suverenitet. Men det er jo nettopp det regjeringens forhandlere jobber med å unngå. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke primært opptatt av klima, men forventer ifølge NRK at Arbeiderpartiet blir med på å en offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen. Og Ap er ikke tung å be. Anniken Huitfeldt svarer at partiet er en garantist for EØS, men samtidig åpner hun for å utrede alternativer til det samme EØS.

Mens norske politikere snakker ned det europeiske samarbeidet, har innbyggerne i EU et langt mer positivt syn på unionen. Til tross for store utfordringer som Brexit og finanskrise, er ryktene om et forestående sammenbrudd sterkt overdrevet. Støtten til eurosamarbeidet i de landene som har innført euroen er sterkere enn noen gang, ifølge resultatet i det nye Eurobarometeret. EU-medlemmene er mer optimistiske på EUs vegne, tilliten til EU øker, og antallet som har et negativt bilde av EU er nede på 21 prosent. Over 80 prosent støtter prinsippet om fri bevegelse av mennesker innen EU. Det bryter med forestillingen om den sterke motstanden mot at folk skal få bo og arbeide hvor de vil i EU.

Selvsagt har EU også store utfordringer, som terror og innvandring. Men oversiktsbildet er systematisk vekst i tillit til EUs institusjoner over tid. Og selv om politikere i Norge kan synes negative til samarbeidet med Europa, er det verdt å minne om at også nordmenn flest er positive. Et solid flertall i Norge vil forbli i EØS. Å melde Norge ut er simpelthen ikke aktuell poltikk. Det er et tema fordi det er valgkamp.