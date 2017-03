Gratulerer, EU!

Leder EU overlever også denne gangen, men det er all grunn til å tenke grundig gjennom hva EU er og bør være, og hvilken retning samarbeidet bør ta i fortsettelsen.

I dag er det 60 år siden Romatraktaten ble underskrevet. Det er verdt å feire. Vidsynte ledere etter verdenskrigs-infernoet forsto at den eneste måten å forhindre at noe lignende skulle skje igjen, var å knytte de europeiske sentralmaktene sammen i et forpliktende, overnasjonalt samarbeid.

Det er viktigere enn noensinne å hedre disse foregangsfigurene, med franskmennene Jean Monnet og Robert Schuman i spissen. Uten dem, intet EU, intet felleseuropeisk hus. Ideene deres ble til realitet 25. mars 1957, da Belgia, Frankrike, Italia, Nederland, Luxemburg og Vest-Tyskland undertegnet traktaten som fordypet samarbeidet fra den for lengst etablerte Kull- og stålunionen til det langt mer forpliktende europeiske økonomiske fellesskapet, EEC – i tillegg til den i samtiden kanskje vel så viktige avtalen om atomsamarbeid, kalt Euratom.

I 1993 fikk byggverket navnet Den europeiske union, en helt usedvanlig konstruksjon i verdenshistorien – en frivillig sammenslutning mellom selvstendige nasjonalstater, basert på demokratiske prinsipper, liberale verdier og rettsstatstenkning. I 2012 ble EU endelig tildelt Nobels fredspris, mange år på overtid grunnet den særegne, for ikke å si sære, norske EU-striden.

Unionsbestrebelsene har vært en politisk slangebuktning av de sjeldne. Kriser er avløst av eufori, som igjen har blitt til nye kriser og nye oppturer. Men retningen har likevel vært tydelig: Et stadig tettere samarbeid. Tempoet og iveren i samlingsprosessen har nok vært for stor i perioder, og i dag står EU overfor sin kanskje bratteste utfordring noensinne, med Storbritannias forestående utmeldelse og dystre, nasjonalpopulistiske vinder, ikke minst i flere øst- og sentraleuropeiske medlemsland, men også i de gamle kjerneområdene i det vesteuropeiske bybeltet.

Flyktningkrise, terror, økonomisk stagnasjon og nasjonalistisk demagogi skaper uro på et kontinent som i mange tiår ikke var vant til den slags, og ingen vet hva sluttproduktet av rystelsene blir. Men EUs institusjoner er robuste og samarbeidsplattformen solid fundert, og vi noterer med begeistring at EU-vennlige partier står støtt i stormen og gjør det godt i europeiske valg, nå sist i Nederland.

EU overlever også denne gangen, men det er all grunn til å tenke grundig gjennom hva EU er og bør være, og hvilken retning samarbeidet bør ta i fortsettelsen. Det er ikke gitt at svaret er mer integrasjon og større fordypning. Dette er uansett dagen for å erklære at vi alle er europeere, og si gratulerer med dagen til den politisk værbitte unionen som det er så altfor lett å legge skylden på for alt som går galt i medlemslandene.