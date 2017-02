Europa under angrep fra øst og vest

Kommentar For første gang angripes EU både fra vest og øst. Mer enn noensinne trenger Europa «samling i bånn».

Vladimir Putin og Donald Trump forsøker på ulike måter å svekke EU ved å utnytte alle tegn til europeisk splittelse. De mest nyttige redskaper er høyrepopulistiske og nasjonalistiske partier.

Nei til EU

Amerikanske presidenter har i 60 år støttet opp under europeisk samarbeid og integrering. USA har samtidig vært garantisten for Europas sikkerhet gjennom NATO-samarbeidet. Nå har USA fått en president som synes det vestlige forsvarssamarbeidet er utdatert og sier EU bare er et verktøy for Tyskland. Donald Trump sier det var smart av britene å melde seg ut av EU, og han tror flere land vil følge etter.

I Trump har USA fått en president som refser gamle allierte for svakhet, men som roser Putin for å være en sterk leder. Hvis Trump inngår avtaler med Putin, og letter sanksjonene mot landet, kan det skje over hodet på europeerne. Putin må fryde seg når Trump refser EU, og i særdeleshet Tyskland. Russland har alt å vinne på å svekke samholdet i EU og NATO. Nå får de hjelp fra uventet hold.

En katastrofe

Verdens mektigste mann og verdens mektigste kvinne er motpoler i den vestlige verden. Da Trump vant presidentvalget ble han gratulert av Merkel, men med en bemerkelsesverdig tilføyelse.

- Tysland og Amerika er forenet i felles verdier. Demokrati, frihet, respekt for loven og hvert enkelt menneske, uavhengig av deres opprinnelse, hudfarge, livssyn, kjønn, seksuell orientering og politiske synspunkter. Fremtidig samarbeid vil være basert på disse verdier, skrev Merkel.

Hun benyttet altså anledningen til å belære Trump om grunnleggende vestlige verdier.

Donald Trump kaller Angela Merkels avgjørelse om å ta i mot flere hundre tusen krigsflyktninger fra Midtøsten for «et katastrofalt feilgrep». Merkel har tatt tydelig avstand fra Trumps innreiseforbud fra syv muslimske land. I går møtte hun Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for å diskutere flyktning-avtalen med EU.

Handelskrig

Denne uken anklaget Trumps ledende handelsrådgiver, Peter Navarro, Tyskland for å drive valutaspekulasjon. Påstanden er at tyskerne grovt underpriser euroen for å oppnå fordeler i handelen med USA og andre. Trump har tidligere anklaget Japan og Kina for det samme. Navarro avsier samtidig dødsdom over forhandlingene mellom EU og USA om en omfattende handelsavtale, TTIP.

Tysklands store handelsoverskudd har irritert både USA og andre handelspartnere før. Det nye er at Trump ikke nøler ikke med å varsle straffetiltak. Han har allerede truet tyske bilprodusenter med en mulig straffetoll på 35 prosent.

I sitt oppgjør med globaliseringen og påstått urettferdige handelsavtaler gikk Trump først løs på Mexico og Kina. Nå frykter tyskerne at de står for tur. Der Spiegel skriver at tyske forretningsfolk avholder seg fra å snakke om Trump i offentlighet. Men privat er det bare han de snakker om.

- Ingen vet hvilke regler som fortsatt gjelder i denne nye politiske æra, der verdier for en milliard kan bli ødelagt av en enkelt twitter-melding.

Kasteball

Europa trenger «samling i bånn» fordi indre uenighet i EU om samarbeid, innvandring og solidaritet undergraver tilliten. I tillegg er det en overhengende terrortrussel fra ekstreme, islamistiske grupper. En oppsplitting kan gjøre Europa til en kasteball mellom verdens maktsentra.

En ny erkjennelse gryr i Europa. Visepresidenten i EU-kommisjonen Frans Timmermans sier unionen må overvinne sin egen svakhet for at ikke Washington DC skal diktere kursen. EU er så sterke som de bestemmer seg for å være. Og styrken ligger i samholdet.

Da VG møtte Marine Le Pen under toppmøtet for innvandringsfiendtlige og EU-kritiske ledere i Koblenz i januar sa hun at den «idealisme de står for når frem til folk». Som eksempel nevnte hun Brexit, Trumps valgseier, populariteten til Geert Wilders i Nederland og fremgangen for Alternativ for Tyskland. Hun har selv større oppslutning enn noen av de andre franske presidentkandidatene. Le Pen sier at de allerede har vunnet en stor ideologisk seier. Nå vil de omgjøre dette til politiske seire.

Det handler om de kommende valgene i Nederland, Frankrike og Tyskland. Dette er skjebnevalg for Europa. Tysklands visekansler, sosialdemokraten Sigmar Gabriel kaller EU det største sivilisasjonsprosjekt i det 20. århundre. Han mener prosjektet står for fall hvis «Europas fiender» vinner de neste valgene.

- Europas skjebne ligger i våre egne hender, sier Merkel.

I det ligger også håpet.