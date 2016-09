EU søker trygghet

Kommentar BRATISLAVA (VG) Bak de hvite murene i Bratislava borg ved bredden av Donau møttes EUs ledere til krisemøte. Nå handlet det meste om sikkerhet. Og å skape et inntrykk av enhet.

Frankrikes president Francois Hollande og Tysklands forbundskansler Angela Merkel avsluttet toppmøte med en felles pressekonferanse i går kveld, som for å demonstrere at de to EU stormaktene tar felles ansvar for å styre unionen ut av krisen.

Når splittelsen i EU er åpenbar, gjelder det å fokusere på det som kan samle dem alle. Bedre sikkerhet har høyeste prioritet etter en fryktens sommer med en serie terroranslag i europeiske byer. I Bratislava ble veier og broer stengt, det var tungt væpnede sikkerhetsstyrker i gatene og helikoptre i luften.

Bak murene snakket lederne om hvordan de skal bekjempe terrorisme i Europa og styrke kontrollen ved Schengens yttergrenser. Slik forsøker statslederne å gjenopprette europeernes tynnslitte tillit til EU. Regjeringssjefene hører varselklokkene nå. En strøm av flyktninger, og fjorårets kaos ved grensene, har gitt næring til EU-kritiske og nasjonalistiske bevegelser.

For EU lederne er det maktpåliggende å gjenvinne folks tillit. - Vi må vise ved våre handlinger at vi kan bli bedre, sa Tysklands Angela Merkel. Hun bruker sjelden store ord, men også Merkel vedgår at EU er i en kritisk situasjon. Derfor snakket både Hollande og Merkel om behovet for å vise til konkrete resultater når det gjelder sikkerhetspolitikk og bekjempelse av ungdomsarbeidsledighet.

Alle er enige om at det er nødvendig å få kontroll over Schengens yttergrenser, men landene er ikke i nærheten av å utvikle en felles flyktningpolitikk. EUs utfordring er å ivareta humanitære verdier samtidig som den indre og ytre sikkerheten styrkes.

Merkel snakket på ny om felles europeiske verdier, og om solidaritet. Men solidariteten stilles på prøve når flere land i Øst-Europa nekter å ta imot sin EU-tildelte kvote av asylsøkere. Ungarn nekter for eksempel å ta inn en kvote på 1294 asylsøkere. Til sammenligning tok Tyskland i mot 1,1 millioner asylsøkere i fjor.

Bratislava beskrives som en ny begynnelse for unionen. EU forsøker å skissere et veikart ut av krisen. Til våren skal EU markere 60 års dagen for Romatraktaten, avtalen som la grunnlaget for dagens EU. Skal det være noe å feire haster det med å omsette ord i handling.

