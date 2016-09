EU må gå fra ord til handling

Leder På det uformelle EU toppmøtet i Bratislava lovet president Donald Tusk «en sober, men brutalt ærlig» diskusjon av de kriser unionen står overfor. Det er blitt nødvendig i den tillitskrise EU befinner seg.

Statslederne vedgår at EU ikke er perfekt, men likevel det beste instrument tilgjengelig for å håndtere alle kriser Europa står overfor. Resultatet ble en Bratislava-erklæring med prioriterte målsettinger, særlig når det gjelder sikkerhet og arbeid for unge. De nærmeste månedene vil vise om EU evner å omsette ord i handling.

For første gang siden Storbritannia ble medlem av EU var ikke landets statsminister invitert, ettersom et flertall av britene i sommer stemte for å forlate unionen. De forestående forhandlinger om britenes fremtidige tilknytning til EU blir langvarige og krevende, men dette ble ikke noe dominerende tema på toppmøtet. Ballen befinner seg nå i London og EU avventer britenes utspill.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Francois Hollande delte podium på en pressekonferanse etter toppmøtet, og var bemerkelsesverdig samstemte. Skal EU gjøre fremskritt er det avgjørende at disse to stormakter står sammen. Begge understreket at de har forstått budskapet fra den britiske valgkampen. De hører de samme argumentene fra en voksende opposisjon av EU-kritikere i egne land.

Bratislava-erklæringen, som de øvrige 27 signerte, er et forsøk på å revitalisere EU. Blekket var ikke tørt før flere ledere uttrykte sin misnøye. Spesielt gjelder dette innvandringspolitikken, der splittelsen synes uoverstigelig mellom de som har åpnet døren for flyktninger og de som har låst den.

Likevel er det verd å merke seg at alle land lover at fjorårets ukontrollerte migrasjon «aldri skal gjenta seg». Europas yttergrenser skal styrkes og den indre sikkerheten forbedres. Som en del av dette skal EUs nye grensevakt og kystvakt være fullt ut operasjonell i løpet av høsten. Når det gjelder den indre sikkerhet pålegges etterretningstjenestene i de enkelte land å intensivere informasjonsutveksling og samarbeid.

Det aller viktigste, både for nasjonale regjeringer og EU, er å ivareta borgernes sikkerhet. Klarer ikke EU å få dette til vil tilliten til hele det europeiske prosjekt forvitre. Det vil vi alle tape på.