EU er ikke død – det bare lukter litt rart

Kommentar Hvis verden står til påske, kan Europa rekke å runde 60-årsbøyen for Romatraktaten 25. mars. Om det blir en dag som markeres eller feires, kommer an på andre krefter enn EU selv.

Sterke stemmer i norsk fagbevegelse vil at LO-kongressen til våren skal vedta utmeldelse av EØS. Storbritannia har allerede tatt avskjed med Den europeiske union – ettertrykkelig poengtert av statsminister Theresa May tirsdag – og markskrikerske populister i andre EU-land roper på ledere som skal føre også dem ut av den kontinentale forjævliseringa.

I USA hyller Donald J. Trump EUs sammenbrudd på innpust og tvitrer oppsigelse av internasjonale samarbeidsavtaler om handel, klima og forsvar på utpust.

Ifølge amerikanernes påtroppende president er NATO utdatert, FN en prateklubb og EU et redskap for Tyskland som andre nasjoner gjør lurt i å skygge unna.

VG-kommentar: «Velkommen til en syk verden»

Slik fjernes, stein for stein, protokoll for protokoll, de felles byggverk og institusjoner som det internasjonale samfunn med kløkt og vidsyn har forhandlet og kompromisset seg frem til siden annen verdenskrig.

I løpet av 2017 kan 70 års villet mellomfolkelig interaksjon bryte sammen. Hvis det er folkets ønske, er det ingen vei utenom. Men ønsker vi like sterkt det som kommer i stedet?

Da det europeiske kontinent lå i aske, fra nordligst i Norge til det sørligste Sicilia, med ruinene av Sovjetunionen til de sønderbombede Japanske byer i horisonten, sa verdens ledere at dette ikke må få skje igjen!

Som ledd i gjenreisingen av byer, land og tillit oppsto institusjoner som FN, NATO, EU og andre. Ingen helt perfekte, men alle har bidratt til å skape et fredeligere og tryggere Europa, der italienske blyår, tyske terrorister og voldelig spansk separatisme i likhet med dagens IS-terror er historiske avvik fra en solid regel.

Et underliggende prinsipp har vært; folk som handler med hverandre og som omgås hverandre, går ikke til krig mot hverandre.

Kina, Trump & Brexit

Det er interessant at den tydeligste talsmann for fri verdenshandel og globalt samarbeid ikke lenger er USAs (kommende) president, men Kinas øverste leder, Xi Jinping. Den kinesiske presidenten benyttet sin hovedtale under Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos tirsdag til å advare mot proteksjonisme og alenegang i tider som disse, en klar kontrast til Donald Trumps økonomiske evangelium.

Kommentar: «Hvor tar han det fra?»

Samtidig sto en britisk statsminister fra det tradisjonelt handelspolitisk vennligsinnede konservative partiet på talerstolen i Lancaster House, Storbritannias UD, og sa at bruddet med EU vil bli absolutt. Noe som også betyr farvel med unionens indre marked.

For åtte måneder siden bedyret Theresa May at det var «urealistisk å tro at man kunne erstatte europeisk handel» med andre markeder, og at «44 prosent av vår eksport [til EU] er viktigere for oss enn åtte prosent av EUs eksport er for dem».

Rett forut for statsministerens forventede tale om en «hard» Brexit, falt pundet til sitt laveste nivå mot dollar på 30 år, men styrket seg noe ved forsikringen om at en endelig avtale skal behandles og voteres over i begge kamre. Hvilket betyr at det både vil ta tid før markedstilgangen snøres igjen, men også at resultatet kan bli et annet enn det EU-motstanderne på høyrefalanksen av Tory-partiet og ytre venstre av Jeremy Corbyns arbeiderparti ønsker seg.

I den nåværende britiske nasjonalforsamlingen er det totalt sett klart ja-flertall for EU. Og selv om det antas at de konservative representantene ville ha stemt lojalt med regjeringen i en endelig votering, er det grunn til å tro at forhandlingsresultatet kunne ha kommet til å bli barbert under parlamentsbehandlingen.

Men mest sannsynlig er det neste Underhus og House of Lords som skal stemme over en Brexit-avtale, en gang i 2020. Hva da om resultatet forkastes? Må britene da i gang med nye medlemskapsforhandlinger? Det hadde ikke statsminister May noe svar på i dagens ellers så konkrete fremlegg.

Hva EU «er» – eller gjør?

Kritikerne og de mer utilslørte motstanderne av Den europeiske union benekter i liten grad handelsverdien av det indre marked – de fornekter likevel markedets verdi i den større sammenhengen.

Særlig høyrepopulistene er mer opptatt av hva EU «er», enn hva EU gjør. Og i den karikerte fortellingen representerer EU en ukontrollert migrasjonsstrøm, først og fremst, dernest et udemokratisk eliteanliggende som overstyrer nasjoner og folkets vilje. Det er ingen i denne leiren som snakker om EU som vilkår for økonomisk utvikling, velferd og langvarig fred.

Daniel Gros, leder for Center for European Policy Studies, skrev nylig i avisen Dagens Næringsliv at «populistledere baserer seg på premisset om at "folkets" vilje ikke bør begrenses av institusjoner», og at dette «setter seg opp mot det grunnleggende premisset i liberale demokratier: At majoritetsmakten må begrenses, ikke minst for å beskytte minoriteter, både velgergrupper og ellers i samfunnet».

En elementær regel, egentlig: Sant demokrati er ikke når flertallet vinner valg, men hvordan majoriteten behandler mindretallet.

Men en maktfordeling som forutsetter uavhengige institusjoner, som domstoler, kvalifisert politisk flertall for grunnleggende systemendringer og hensyntaken til minoritetene, slår dårlig an i populistiske kretser. Det er enklere å påtale, som korrekt nok er, EUs manglende demokrati.

Ingen av EUs ledere, administrative sjefer eller innflytelsesrike byråkrater, er valgt av folket – som tross alt utgjør de 510 millioner mennesker som hver eneste dag må innrette seg etter det unionen bestemmer.

Representativt demokrati

Egentlig er ikke dette mer mystisk, eller kritikkverdig for den del, enn at medlemslandenes demokratisk valgte nasjonalforsamlinger og regjeringer utpeker og innsetter EUs øverste ledelse.

Mens populister vil hevde at dette er eliten som sørger for sine, er det tvert imot et system der det representative demokrati handler på vegne av dem som har valgt dem. Dette innebærer også noen forsikringer som begrenser mulighetene for at tilfeldige og forbigående stemningsbølger skal kunne avbryte EUs langsiktighet.

Brussel har kommet opp med noen elleville påfunn, det skal sies, men i det store og hele er det ikke mye ellevilt over det trauste kompromissmaskineriet. I sum et seigt bolverk av direktiver og institusjoner som har få one-linere å svare med i slagordbombardementet fra populistbevegelsene – men som vil bli god å finne tilbake til når de enkle løsninger har spilt fallitt.

EU er til tider like tungrodd og konsensusstyrt som Den universelle kirke, og kan med rette sies å være mer katolsk enn paven i trosspørsmål – i troen på fellesskapet, forhandlingsløsninger og avtaleverkets hellige treenighet, vel å merke.