Dilemmaet i Middelhavet

Vi må jobbe sammen for å ødelegge forretningsmodellen til menneskesmuglerne.

Det norske forsyningsskipet Siem Pilot deltok denne uken på nok en dramatisk redningsaksjon i Middelhavet. En gummibåt med over 120 migranter veltet nord for Libya. I de opp til to meter høye bølgene gikk liv tapt, flere barn døde.

For selv om temaet får mindre oppmerksomhet i Norge nå, utsetter svært mange mennesker seg for livsfare for å komme til Europa. De siste tallene viser at omtrent like mange har ankommet sjøveien til Italia i år som i fjor. Totalt har rundt 330 000 migranter kommet fra Afrika og Midt-Østen med båt så langt i år. 3800 mennesker er døde.

Styrkesjef på Siem Pilot: – Flyktningsituasjonen er like ille som i fjor

At stadig flere legger ut på flukt også fordi våre skip redder titusenvis, gjør dilemmaet større og vanskeligere. Vi vet at menneskesmuglere spekulerer i at vi plukker opp folk i nød, og at smuglerne kynisk sender ut flyktninger i dårligere, overfylte båter. Nå er det ikke noe alternativ å la være å hjelpe disse menneskene. Ifølge tall fra UNHCR dør én for hver 47. person som ankommer på ruten fra Libya til Italia. Vi kan ikke sitte rolig i båten og se på at disse drukner. Folk i havsnød skal ha hjelp.

Fem dager gammel baby reddet i Middelhavet: – Han virket utrolig trist

Derfor må innsatsen inn tidligere. Vi må gjøre mer for at folk ikke legger ut på den farefulle ferden. Og i kulissene jobber EU, som tidligere har vært sørgelig splittet i saken. EU har avtalt forhandlinger med de store transittlandene sør for Libya. Denne uken startet de med Nigeria, og kom med lovnad om bistandsmidler om myndighetene tar kontroll i Afrikas mest folkerike land. Siden står Mali, Senegal, Niger og Etiopia for tur. Samtidig er EUs nye grense- og kystvakt satt opp i rekordfart. I oktober begynte et reformert Frontex med større budsjett og flere ansatte arbeidet med å sikre yttergrensene.

Nok et hektisk redningsdøgn: Reddet 956 flyktninger på 13 timer

Europeiske land reagerte først på migrantbølgen med å stenge egne grenser. Og det har vært behov for nasjonal grensekontroll- også i Norge - fordi EUs kontroll på yttergrensene ikke har fungert. Men egen grensekontroll er bare en kortsiktig løsning som rammer reisende og handelen. Derfor er det EU som må ta grep. Dette er problemstillinger som krever langsiktige, felleseuropeiske svar. Vi må jobbe sammen for å ødelegge forretningsmodellen til menneskesmuglerne, hindre at folk dør på flukt og ikke minst bidra til å gjøre det mer attraktivt å bli værende i landene migrantene drar fra.