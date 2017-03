Brennpunkt Berlin

Kommentar BERLIN (VG) EU-toppene feirer i helgen unionens tilblivelse i fødebyen Roma. Men det er i Berlin EUs fremtid ligger.

Vi har akkurat spasert gjennom Brandenburger Tor, den ikoniske byporten som i de kaldeste etterkrigsårene markerte skillet mellom en delt by og et delt Europa. Håndtegner Hagen har overbærende funnet seg i reisefølgets atonale resitasjon av Ketil Stokkans bunnoterte Grand Prix-kalkun fra 1990, nå peker han på flaggene fra de ruvende bygningene rundt oss og konstaterer med sunnmøringens erkjennelse:

– Ikkje ein gong Trump våger å utfordre dette.

For det vi ser, her vi står med Tysklands vartegn i ryggen, prøysserkongen Fredrik Wilhelms triumfbue og Riksdagsbygningen med den stålsettende inskripsjonen «Dem Deutschen Volke», er den symboltunge maktkonsentrasjonen i dette hjertepunktet av vår sivilisasjon:

Det er USAs monumentale representasjon på østsiden av Brandenburger Tor, den nye ambassadebygningen fra 2008 på Pariser Platz, i enden (eller begynnelsen) av Unter den Linden; det er Frankrikes diplomatiske misjon vis-à-vis, det er den britiske i Wilhelmsstraβe rett nedenfor, det er EU-kommisjonens tyske hovedkvarter like ved – og det er – over et helt kvartal alene, Den russiske føderasjons monstrøse legasjon.

Hvis tilstedeværelse målt i areal og bygningsmasse angir relevans er Berlin anno 2017 Europas brennpunkt.

Tyskland er lokomotivet i EUs økonomi. Tyskland er det liberale Europas politiske fyrtårn. Som vi vet er det empirisk bevist at det ikke alltid har vært slik. Det var ikke engang slik da den europeiske union så dagens lys. Kompromisset er ingen tysk dyd. Men hvilken annen nasjon har de siste par-tre generasjoner vist en større evne til å søke samarbeid og finne de omforente løsninger?

En av de store misforståelser om EUs opprinnelse er selve opprinnelsen. Den håndfull europeiske ledere som for seksti år siden satte seg ned for å meisle ut overenskomsten kjent som Romatraktaten var ingenlunde en samstemt gjeng. Signatarstatene Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg var knapt nasjonene som beveget Europas stjerner den gang.

Jonathan Eyal, internasjonal direktør ved Royal United Services for Defence and Security Studies i London, verdens eldste tenketank, har skrevet om EUs spede begynnelse og med hvilken nedlatenhet britiske myndigheter så på dette prosjektet. Statsminister Clement Attlee gjorde det nokså tindrende klart at han ikke hadde noen intensjon om å slutte seg til en klubb av «seks nasjoner, hvorav vi måtte redde fire fra de øvrige to» under annen verdenskrig.

Frankrike satt i førersetet, Tyskland ønsket også en hånd på rattet, men «ingen visste vægen og itte hen det bar», for tyskernes veikart handlet om et europeisk fellesmarked, mens franskmennene ønsket seg atomkraft. Tyskland ville ha tollfrihet på industriprodukter, Frankrike forlangte beskyttelse av landbruksvarer. Franske myndigheter har villet verne Europa mot amerikansk overdominans, tyskerne har søkt til USA for å gjenreise seg selv.

Et Europeisk samarbeid har oppstått på grunn av motpolers vilje til å bygge bro og finne fellesløsninger. Det hører med i denne skapelsesberetningen at selv signatarstatenes politikere lo i det stille av traktatens omforente ordlyd, men sluttet opp om intensjonen. I Frankrike ble den banket gjennom på rekordtid slik at den kunne ratifiseres før general De Gaulle kom til makten, en mann med inderlig forakt for såkalt paneuropeiske prosjekter. Men også Ludwig Erhardt, Adenauers finansminister og Tysklands andre forbundskansler, avskrev traktaten som «makroøkonomisk nonsens».

Romatraktatens historie er også den komprimerte historien om dagens EU og hvilke problemer man sliter med i de ulike medlemsland. Da den skulle undertegnes virket ikke det italienske trykkeriet som skulle produsere avtaleteksten. De europeiske statslederne satte derfor sine navnetrekk på et blankt ark, kun for pressefotografenes skyld. Til syvende og sist var det heller ikke tollforhandlingene som ble Romatraktatens store gjennombrudd, men opprettelsen av en europeisk domstol som kunne behandle og vedta avtaler og felles reguleringer.

Resultatet kjenner vi: stater som handler med hverandre går ikke til krig mot hverandre. I 2012 fikk EU Nobels fredspris av denne grunn.

Vi rusler nedover Unter den Linden – «under lindetrærne» – Berlins praktfulle paradegate, som har sett overveldende seiersmarkeringer siden Fredrik den store, men også de bitreste og mest ydmykende tilbaketog. Kan EU lide samme skjebne som det delte Tyskland?

Håndtegneren har aldri betvilt EUs legitimitet, ikke før nå, idet unionen har vist seg udyktig til å håndtere migrasjonsstrøm og kryssende økonomiske problemer i eurosonen. Han tenker høyt om at EU kan ha blitt offer for sin egen suksess, i den forstand at det man har oppnådd gjennom samarbeid er blitt noe man tar for gitt. Så når utfordringene kommer, eller endrer karakter, er ikke unionen rustet til å møte dette med kjente løsninger. Schengen, EUs ytre grenser kontra ønsket om indre passfrihet, for eksempel. Når nasjonale interesser kolliderer med prinsippet om overnasjonalitet.

Alle er enige om at EU trenger reformer. Ingen vet eksakt hva disse skal handle om, eller når de må komme. Setter man sammen uttalelsene fra EU-landenes statsledere slik disse er blitt fremført på respektive pressekonferanser før morgendagens toppmøte i Roma, er det som å høre hvordan Vladimir og Estragon gjennom to samfulle akter fortsetter å vente på Godot. Slik EUs største problem ikke er kollaps, men lammelse. Berlin har muskler til å bevege kolossen.