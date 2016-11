Boris i prosecco-krangel

Kommentar TAORMINA (VG) Italias populære sprudlevin prosecco har fått det til å boble over for Boris Johnson.

Det gikk veldig galt da han forsøkte å presse italienske myndigheter med britisk handelsboikott av de musserende dråper. Både i Italia og hjemme beskyldes Dronningens toppdiplomat for å ha fornærmet en viktig handelspartner.

Storbritannia har relativt nylig oppdaget den norditalienske spesialiteten, som tar stadig nye markedsandeler. Omsetningen har økt fra 38 millioner flasker i 2013 til 94 millioner i 2015. Anslaget for inneværende år er et britisk prosecco-salg for nærmere fire milliarder kroner.

Så godt har boblevinen slått an på øyriket, at enkelte importører har begynt å tappe forfriskningen på trelitersdunker – til italienernes hoderystende avsky, må vite.

Da Bojo i egenskap av utenriksminister truet med å tørrlegge hjemmemarkedet hvis ikke Italia støttet ham i Brexit-forhandlingene med EU, rant det over for den italienske handelsministeren Carlo Calenda, ifølge finans- og næringslivskanalen Bloomberg TV.

Les også: «Boris-faktoren»

Den italienske avisen La Repubblica skriver at Boris Johnson skal ha gjort det klart overfor sin forhandlingspart at Storbritannia ville kreve full tilgang til EUs indre marked, men ikke fire en tøddel på Brussels betingelser om aksept av unionens fire friheter; fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer – i praksis innvandring fra andre EU-land.

Dersom Roma motsatte seg dette, varslet Johnson at det ville ramme milliardeksporten av sprudlende druesaft fra Veneto-regionen, en voksende handel som har vist seg viktig for Italia i de senere krevende år, hvor andre eksportpiler har pekt nedover.

«Ikke tale om!», var Calendas kontante svar. «Da vil du selge mindre prosecco», kvitterte BoJo.

«OK, du kommer også til å selge mindre fish & chips», repliserte Carlo Calenda, «men forskjellen er at jeg kommer til å selge mindre prosecco til ett land, mens du kommer til å selge mindre til 27 land» – det indre marked.

Episoden, som også er gjengitt i den Brexit-vennlige avisen The Telegraph, er et nytt eksempel på hvilke vansker Theresa May står overfor når hennes regjering – og regjeringens løse kanon Boris Johnson – skal forhandle nye handelsbetingelser med EU.

Mens UKIPs vankelmodige interimsleder Nigel Farage stråler i glansen fra gullheisen hos Donald Trump, er seierssmilene blitt skjevere hos dem som står igjen med oppvasken.

Så langt fremstår Brexit som et stusslig nachspiel der stadig flere sitter i en krok og gråter. Folkeavstemningens euforiske beruselse er i ferd med å gå over til blyhattfasen med tømmermenn og nerver.

VG-kommentar: Slaget om Storbritannia

Den Eton-utdannende rikmannssønnens bruk av eksalterende boblevann som brekkstang for markedstilgang, er interessant i seg selv i en situasjon der mange ser seg tjent med å underbygge forestillingen om Brexit som et opprør mot eliten.

Smått ironisk er også valget av kamparena, fordi Veneto er Italias trolig mest nasjonalistiske region med en oppslutning om separatistpartiet Lega Nord på 60 prosent.

At akkurat de trues med proteksjonisme fra euroskeptiske åndsfeller enda lenger nord, er som klippet ut fra en satirisk Dario Fo-komedie.