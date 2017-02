Ap svikter den europeiske idé

Debatt I utkastet til nytt partiprogram dropper Arbeiderpartiet å slå fast at partiet for norsk medlemskap i EU - samtidig som at verden er ikke den samme som før Donald Trump ble president i USA.

KJETIL JAKOBSEN, professor i historie, Nord Universitet

De gamle grekerne hadde to ord for tid: kronos og kairos. Det første betyr tid, det andre «til rett tid». Greske filosofer observerte at statsmannskunst kjennetegnes ved kairos, det vil si evnen til å si og gjøre det rette på rett tidspunkt. Politikken manøvrer i tidens strøm under omstendigheter som alltid er nye og skiftende.

En omhyggelig planlagt og forberedt handling som for bare for dager eller uker siden ville vært den helt riktige tilnærmingen, kan under nye omstendigheter være et katastrofalt feilgrep.

I utkastet til nytt partiprogram dropper Arbeiderpartiet å slå fast at partiet for norsk medlemskap i EU. Bakgrunnen er formodentlig at det er uro om EØS-avtalen i fagbevegelsen og partiet. Partiledelsen gjør innrømmelser i forhold til venstreopposisjonen for å holde partiet samlet rundt en avtale som har vært og er redningsplanken for norsk økonomi utenfor EU.

Innrømmelsene er symbolske siden noen norsk søknad om EU-medlemskap ikke er aktuell nå, og uansett vil måtte landsmøtebehandles. Dette er klassisk pragmatisk Ap-politikk. Problemet er bare at det har skjedd noe dramatisk. Verden er ikke den samme som før Donald Trump ble president i USA.

Ingen vet hvor verdenspolitikken er på vei. Vi er på ukjent mark. Men et sannsynlig scenario tilsier at Vesten splittes i to: Et høyreautoritært USA, trolig med Theresa May og Vladimir Putin på slep, vil støte an mot et revitalisert EU.

Trump og sjefideolog Steve Bannon har utnevnt Tyskland til en handelspolitisk fiende nesten på linje med Kina. Trump fortsetter raljeringen over Angela Merkels flyktningpolitikk, også etter at han er innsatt som president. Han støtter Brexit og uttrykker ønske om å bryte opp EU.

Dermed er Tyskland kastet ut i historien igjen, etter 70 år under vingene til et USA som tok internasjonalt ansvar. Tyskerne må ta grep og bidra til at EU omsider blir en handlekraftig utenriks- og sikkerhetspolitisk aktør. Noen må forsvare Europa, og hvis ikke amerikanerne vil, er det vanskelig å se at andre enn EU kan gjøre det.

Det er valg i Tyskland og Frankrike i år og begge steder gjør de mest profilerte Europa-entusiastene det godt på meningsmålingene, mens populistene underpresterer, i det minste i forhold til hva mange hadde gjettet. Marine Le Pen er stabil på noen og tjue prosent, langt unna de femti prosentene hun trenger for å bli president. AFD, de tyske høyrepopulistene kommer inn i Forbundsdagen, men de krangler innbyrdes og vil neppe gjøre noe brakvalg.

Derimot har SPD i Tyskland fått et kjempeløft i ukene som er gått etter at de gikk for Martin Schulz som ny leder og kanslerkandidat. Schulz er tidligere president i EU-parlamentet, snakker fem språk flytende og er profilert som internasjonalist og europeer. Et rød-grønt skifte i Tyskland er nå en reell mulighet, og det vil endre hele EUs karakter.

I Frankrike er Emmanuel Macron i dag den største favoritten til å vinne presidentvalget i mai. Han er en ung sentrumsliberaler som av type ligner Canadas statsminister Justin Trudeau. Macron er en karismatisk folketaler som skaper entusiasme i brede lag ved å gi stemme til en ekte kjærlighet til det europeiske prosjektet og de liberale og sosiale verdier som vi i Europa nå plutselig er litt alene om å stå opp for.

I Tyskland og Frankrike har EU som sådan ikke egentlig stått på dagsorden på mange tiår, utenfor høyreradikalernes krets. Med Trump og Brexit utfordres prosjektet og da samler europeerne seg om en union de har levd livene sin i og er glade i, når det kommer til stykket. For borgere flest i Europas kjerneland er det å være europeer faktisk en sentral del av identiteten.

Frankrike og Tyskland vil om få måneder kunne ha en dynamisk og ganske samstemt ledelse som symbolsk sett skiller seg fra gammelmannsveldet i Washington og Moskva og som tilbyr et tydelig ideologisk alternativ.

Hva gjør Norge da? Følger vi USA på den høyreautoritære galeien og ut på det som helt sikkert blir nye militære eventyr motivert i direkte paranoide forestillinger om islam, Kina, Mexico og Den europeiske unionen? (Hvis du tviler på at Trump-administrasjonen er preget av et verdensbilde med innslag av forfølgelsesvanvidd, så gå inn på YouTube og se «dokumentarfilmene» til Steve Bannon.) Hvem støtter oss mot Russland i Arktis hvis Putin finner støtte hos Trump?

Må vi se vi oss om etter alternativer, i fellesskap med våre nordiske naboer? Det blir ikke enkelt å handle fornuftig så lenge store deler av befolkningen sitter med et ensidig og unyansert syn på EU, og så lenge Arbeiderpartiet ikke står opp for hva partiet faktisk mener.

Et gammelt engelsk ordtak sier at man ikke skal legge alle eggene i samme kurv. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk har aldri bare vært NATO, samarbeidet med Europa og med de øvrige nordiske land har også vært viktig.

Paradokset er at regjeringen og det store opposisjonspartiet nettopp nå – når det råder stor usikkerhet om NATOs framtid og den amerikanske regjeringens ansvarlighet – treffer utenrikspolitiske valg som knytter oss mer ensidig enn før til NATO. Man huler ut basepolitikken ved å gå inn for permanent stasjonering av amerikanske marinesoldater på Værnes. Man prioriterer våpenkjøp som gjør det norske forsvaret ekstremt sårbart for amerikansk press.

Derfor er det elendig timing av Arbeiderpartiet å svikte den europeiske idé – nettopp når Norge virkelig kan trenge nye venner.