Et varsel fra Østerrike

Leder I kveld kan det komme dramatiske nyheter fra Wien.

For første gang siden 2. verdenskrig kan en politiker fra ytterste høyre bli valgt til statsoverhode i et europeisk demokrati. Norbert Hofer fra Frihetspartiet er favoritt til å bli Østerrikes neste president.

En valgseier for Hofer vil bety et gjennombrudd for høyrenasjonalisme i Europa. Dette kan bli innledningen til en serie valgseire for populistiske partier på kontinentet. Hvis land som Italia, Nederland og Frankrike, som alle snart skal ha valg, faller for tidens nasjonalistiske toner vil etterkrigstidens Europa snart ikke være til å kjenne igjen. Europa vil bli mindre tolerant, mer preget av fremmedfrykt og mindre samarbeid over landegrensene. Det er forstemmende og skremmende at dette skjer i et Europa som burde ha lært av historien. Snever nasjonalisme og nostalgiske drømmer gir ingen gode løsninger på vår tids utfordringer.

Bakgrunn: Kampen står mellom to ytterpunkter

Frihetspartiet er et høyrenasjonalistisk parti og inntil nylig beryktet for antisemittiske uttalelser. Partiet ble stiftet på 1950-tallet, blant annet av tidligere nazister. Under den karismatiske og kontroversielle partileder Jörg Haider, som rendyrket høyrepopulismen, vokste partiet seg sterkt på 1990-tallet og ble regjeringspartner i 2000. De siste årene har Frihetspartiet vokst i popularitet, særlig på grunn av innvandringsmotstand. Frihetspartiet kan, ifølge meningsmålinger, bli Østerrikes største parti i neste parlamentsvalg.

Nobert Hofer har forsøkt å distansere seg fra deler av partiets fortid og tilbyr velgerne et mer polert inntrykk. Men partiet fremstiller seg selv som en sosial og patriotisk bevegelse og som en ideologisk representant for pan-tyske nasjonale velgere. Hofers motkandidat, Alexander Van der Bellen, representerer det moderate og liberale motstykke. Han vant så vidt presidentvalget i mai, men valget ble annullert på grunn av uregelmessigheter.

Det er ingen lovmessighet i at høyrepopulismen skal vinne frem i Europa. Et nederlag for Hofer vil være en seier for Europa. Det politiske sentrum kan vinne kampen mot ytterliggående krefter i andre europeiske land. Men det krever at liberale partiet forstår årsaken til populismens fremvekst, møter velgernes uro og peker ut en bedre vei for Europa.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Høyrepopulistenes fremmarsj