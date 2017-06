Et slag mot monopolene

Leder Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ber Stortinget vurdere å innføre en egen skatt for Facebook og Google etter britisk modell, hvor man krever 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.

Norske aviser har mistet to tredjedeler av annonseinntektene på ti år, og pengene havner hos multinasjonale selskap som Facebook og Google, som i stor grad har slått seg opp på å distribuere innhold fra tradisjonelle mediebedrifter verden over, uten å betale for det.

MBLs utspill ble kjent samme dag som EU-kommisjonen ila Google en bot på nærmere 2,5 milliarder euro for misbruk av markedsdominans i Europa. Ifølge avgjørelsen i kommisjonen har Google manipulert sin søkemotor på en måte som gir deres egen prissammenlignings-tjeneste fortrinn i søkeresultatene, på bekostning av konkurrentene. Altså et klart eksempel på misbruk av monopolmakt.

Avgjørelsen i EU-kommisjonen er den, mest omfattende i sitt slag, og den betyr at EU viser muskler og vilje til å markere seg som den største og sterkeste aktøren i kampen mot den nye formen for monopolkapitalisme som den globale it-industrien fører med seg. EUs konkurransekommissær, danske Margrethe Vestager, har allerede ilagt Apple 14,5 milliarder dollar i straffeskatt til Irland, satt i gang etterforskning av Amazons mulige skatteunndragelser i Europa og uttrykt bekymring for Facebooks oppbevaring og behandling av data om brukerne.

Verdens første omfattende antimonopol-lover ble vedtatt og satt ut i livet i det kapitalistiske USA for rundt hundre år siden. Begrunnelsen var at det ville være umulig for en sunn markedsøkonomi å puste og få utvikle seg om noen få, gigantiske selskap gjennom samarbeid og kartellvirksomhet skulle få kontrollere alle ledd i produksjon, distribusjon og salg av varer og tjenester. Vi er glad for at EU-kommisjonen nå viser en reell vilje til å kjempe mot at en liten gruppe med amerikanske selskaper skal kunne kontrollere brorparten av all informasjonsflyt i Europa. Og samtidig sørge for å sikre et økonomisk klima hvor det er plass for nykommere og nyskaping.