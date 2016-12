Et skittent maktspill

Kommentar Styrelederen tapte maktkampen i toppen av Telenor.

Etter et todagers maratonmøte har Telenors styre gitt konsernsjef Sigve Brekke full tillit. Han fortsetter i jobben, til tross for flere forsøk på å få ham fjernet.

I forrige uke ble det kjent i Dagens Næringsliv at Telenors styreleder Gunn Wærsted prøvde å gi ham sparken i høst. Vanligvis skulle Brekke gått av for lengst. Men når han klamret seg fast, var det fordi styreleder ikke hadde nok støtte i styret til å få ham bort.

Brekke fortsetter altså til tross for at han ble forsøkt sparket, til tross for milliardbøter, et mislykket India-eventyr, en styreleder i India i fengsel, fall på børsen, korrupsjonsmistanker mot selskapet og avsløringer om sponsing av politi og forsvar i datterselskapet i Bangladesh.

Konflikten på hovedkontoret i Norge kunne ikke kommet mer ubeleilig. Og det er smått utrolig det vi har vært vitne til. Det går an å ha noe forståelse for hvor vanskelig det er å operere i gjennomkorrupte land. Det er vanskeligere å fatte rotet her hjemme.

Ledelsen i Norges nest største selskap har kjørt en skitten maktkamp i offentlighet. «Bare» det faktum at selskapet lekker som en sil, bør føre til at noen får sparken. Det er fullstendig uakseptabelt at konfidensiell informasjon, opplysninger fra interne diskusjoner og hemmelige rapporter til styret lekker ut. Og dette kommer altså fra de antatt fremste blant oss.

Partene gjorde informasjon til ammunisjonen i krigen om makten i toppen av Telenor. Det er fullstendig uprofesjonelt og sier oss at det ikke bare er i India noe er galt. At en maktkamp har fått lov til å utspille seg i media er langt mer alvorlig enn hva partene kjemper om.

Det endte foreløpig med at Wærsted tapte. Det var ikke opplagt. Styreleder hadde rett nok svak støtte da hun først forsøkte å sparke Brekke. Men det var ikke åpenbart at resten av styret likevel stilte seg fullt og helt bak ham. Flere så problemene i Asia-fortiden til Brekke. Den opprinnelige planen til styret var ifølge flere kilder å bruke mer tid og vente på den årlige rapporten om Brekkes innsats som skulle komme etter jul.

Men så ble konflikten en offentlig skittentøysvask. Og da begynte det å brenne under føttene til styret. De måtte foreta seg noe kjapt. Og dermed ble konklusjonen at både styreleder og konsernsjef fortsetter.

Det betyr selvsagt ingen evig fredning av Telenor-toppene. CV-juks og skjelettene i skapet fra Brekkes fortid slutter kanskje å hjemsøke ham. Men India er Telenors store krise. Selskapet kan tape 25 milliarder kroner. Og den saken er så langt fra løst. Dette er nåtid.

Om noen vil kjøre mer maktkamp er det muligheter. Erfaringen har vist at spillerne kan overleve de styggeste slag. Den store taperen er selvsagt Telenor.

Wærsted om Telenor-feiden: Jeg sørger for å ha ryggdekning i styret