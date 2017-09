Et jævla viktig program

Leder I går var det premiere på NRK-programmet «Jævla Homo». Bak den uvanlig tabloide og markedsføringsvennlige programtittelen som er valgt, skjuler det seg noe som kan bli en viktig serie.

Det handler om ulike varianter av seksualitet, følelser og drifter. Om hvordan samfunnet oppfatter dem, og om hvordan det er å leve med dem. Møtet mellom enkeltmenneskets seksualitet og driftsliv, og samfunnets normer og oppfatninger, kan skape friksjon og ulykkelighet.

Selv om Norge de siste tiårene har blitt et langt mer liberalt samfunn i møte med andre former for sex og samliv enn det tradisjonelle, så står det fortsatt noe igjen. Mange unge skammer seg over egne følelser, andre er redde for å være åpne om hvem de tiltrekkes av. Slik bør det ikke være i et samfunn. Seksualitet og tiltrekning innenfor det som rammes inn av samtykke mellom to modne personer er ikke noe å skamme seg over. Vi som samfunn bør ikke fordømme det, og folk som ønsker å være åpne om det, bør få slippe å bli utsatt for hets og trakassering.

Faten på premiere: – Merkelapper er helt jævlig

Seksualitet og seksuelle følelser kommer i et utall varianter. Mange trenger tid til å føle seg frem for å bli trygge hva og hvem de egentlig liker. Det er ikke noe negativt. Slik har det vært for mange unge mennesker opp gjennom historien. Det at unge mennesker gis rom og aksept til å utforske og bli kjent med sin egen seksualitet, uten at samfunn eller omgivelser skal fordømme dem eller tre unødvendig moralske befalinger ned over ørene på dem, det er en av de tingene vi kan være stoltest av i samfunnsutviklingen de siste årene.

Det er også først når vi aksepterer dette, at vi kan ha en fri og opplyst debatt om vanskelige etiske spørsmål som eggdonasjon, surrogati og bioteknologiens mange muligheter. Debatten om slike spørsmål må løsrives fra moralske anfektelser om menneskers seksual- og kjærlighetsliv. Vi må videre derfra.

TV-serier som "Jævla Homo" kan derfor være viktige. De kan lære oss om virkeligheten slik den er bak fordommene og sjablongene. Avmystifisere ting som bør avmystifiseres. Alminneliggjøre det som er mer alminnelig enn vi tror. Frihet og respekt for alle typer seksuelle legninger, bortsett fra dem som er straffbare, er et viktig mål på den demokratiske tilstanden i et samfunn.