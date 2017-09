Et dårlig alternativ

Kommentar Ledere i Alternativ for Tyskland (AfD) snakker som om de representerer det tyske folk. Det gjør de ikke. 87 prosent stemte ikke på høyrepopulistene.

AfD står ikke for noe troverdig alternativ. Deres metode er å spre frykt og fordommer og utnytte den misnøye som finnes. Den viktigste årsaken til partiets vekst er at en million flyktninger og migranter ankom Tyskland for to år siden. Valgresultatet er den pris forbundskansler Angela Merkel betaler for å ha opptrådt humant i krisen. AfD er nå blitt det tredje største parti.

VG+: Tysklands nye radikale historier

LES OGSÅ:Historisk dårlig for sosialdemokratene

AfD beskriver et Tyskland som gradvis blir islamisert og som går under. Det store flertall av velgere kjenner seg ikke igjen i skremmebildet. Tyskland er Europas største og mest vellykkede økonomi, med lav arbeidsledighet og stigende inntekter. AfD består av mange fraksjoner, fra konservative kritikere av Merkels innvandringspolitikk, til euro-skeptikere, islam-motstandere, konspirasjonsteoretikere og sterke nasjonalister. Den viktigste motsetningen er mellom de som vil gjøre partiet mer pragmatisk og de kompromissløse som vil rendyrke ideologien.

LES OGSÅ:Tysklands skjulte fattigdom

Dagen etter valget kunngjorde partileder Frauke Petry overraskende at hun ikke vil være en del av partigruppen i Forbundsdagen. Hun har forgjeves forsøkt å styre partiet bort fra det ytterste høyre, slik at de i fremtiden kan fremstå som en troverdig koalisjonspartner. Petry har vært en kontroversiell leder, men omtales nå som moderat. Det sier mye om partiets nåværende kurs.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Merkels brysomme rivaler

I januar i år møttes Europas mest profilerte høyrepopulistiske politikere i den tyske byen Koblenz. Frauke Petry møtte Marine Le Pen fra franske Nasjonal Front, Geert Wilders fra det nederlandske Frihetspartiet og Matteo Salvini i Liga Nord i Italia. Le Pen sa Vesten er i ferd med å våkne, at dette blir folkets år, året for frigjøring og en «patriotisk vår». På dette tidspunkt lå Le Pen best an på meningsmålingene foran det franske presidentvalg, mens Wilders parti var størst på målingene. Le Pen sa at tiden var kommet til å omgjøre «en ideologisk seier til en politisk seier».

Det skjedde ikke. Både Le Pen og Wilders tapte. AfD vant, men blir isolert. Høyrepopulismens utfordring må likevel ikke undervurderes. Den må møtes med ansvarlig politikk som bygger bro over motsetninger, utjevner forskjeller og tar velgeres uro på alvor, uten å henfalle til ytre høyres propaganda. Dette er Merkels utfordring de kommende fire år. Hvis hun lykkes vil AfD tape oppslutning. Mislykkes hun kan ytterliggående krefter undergrave stabiliteten i Europas viktigste land.