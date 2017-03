Stødige Erna på egen hånd

Kommentar GARDERMOEN (VG) Når Erna Solberg står der suveren på Høyres landsmøte, vet hun at hun kom dit mot mange odds, og uten hjelp fra eliten i partiet. Er det derfor hun liker seg best blant vanlige folk?

Gjennom seige og tøffe år som fersk Høyre-leder, møtte Solberg tung motgang. Hun fikk lite støtte fra sine egne. I stedet måtte hun bli vant til stå steilt alene. Under hennes ledelse gjorde partiet i 2005 sitt dårligste stortingsvalg noensinne. Flere sentrale Høyre-politikere likte ikke henne. Og hun likte ikke dem.

Erna Solberg har lært seg å gi blaffen i hva folk mener om henne. Det er både en styrke og en svakhet. Det gjør henne suveren, men også litt ufølsom. Det er ikke sikkert hun føler at hun skylder sentrale Høyre-politikere så mye. Hun mener muligens at hun har klart å reise seg og partiet uten dem.

Erna Solberg kan oppleves som utilnærmelig i offentlige sammenhenger. Hun inviterer ikke til hyggelig småprat. Men engasjementet og omsorgen for vanlige folk som har problemer er det ingen grunn til å tvile på. Barn som har det vanskelig på skolen. Ungdom med psykiske lidelser. Mennesker med rusproblemer. Innvandrerkvinner som står utenfor storsamfunnet. Unge jenter som utsettes for sosial kontroll og tvang, som ikke får den friheten andre norske ungdommer tar for gitt.

Dette er saker hun brenner for. Hun snakker om dem så ofte hun kan, selv om både hun og hennes medarbeidere vet at dette ikke er saker som vinner flest velgere. Dette er også en side av Erna Solbergs alenegang i partiet. Hun mener rus og psykisk helse er viktig, så da bruker hun tid og ressurser på det. Og hun bryr seg strengt tatt ikke så mye om hva andre måtte mene om det.

SUVEREN: Erna Solberg på Høyres Landsmøte. Foto: Fredrik Solstad , VG

I et podcastintervju for et års tid siden spurte jeg henne hvor dette engasjementet kommer fra. Hvorfor er hun så opptatt av rus og psykiatri? Hun svarte at hun ikke visste helt, men at det kunne ha sammenheng med at moren hennes lenge jobbet på et kontor for studenter med psykiske lidelser. Og ikke minst, at det handlet om mennesker hun har møtt, som har fortalt henne om sine egne liv.

– Vi vet hvor tilfeldig dette kan være. Det er nesten sånn at alle du kjenner, har en eller annen i bekjentskapskretsen som enten har et barn som har begått selvmord, eller noen som har vært lenge innlagt. Dette er en av de store folkesykdommene som det snakkes lite om. Og det berører hele familien når det skjer. Et barn som ruser seg eller får psykiske problemer, kan nesten lamme familien totalt, fordi det blir det du blir opptatt av, sa hun.

Et godt, og ganske nøkternt svar. Men fremført med innlevelse. Hun satt rett overfor meg, med tårer i øynene.

Erna Solberg har møtt svært mange mennesker i sine år i toppen av norsk politikk. For norske politikere, i alle partier, kjenner landet og menneskene her bedre enn mange tror. Det er få som reiser så mye, og treffer så mange mennesker i ulike livssituasjoner som våre politikere. De er ofte nysgjerrige. Og de fleste av dem er flinke til å snakke med folk.

Erna Solberg er oppriktig interessert når hun møter mennesker. Hun er direkte. Hun sier det hun tenker. Det ble lenge vurdert som en svakhet, det gjorde det vanskelig å planlegge hvilke budskap som skulle sendes ved ulike anledninger. Men nå blir det i økende grad sett på som en styrke. Velgerne opplever henne som oppriktig og ekte, ikke som polert og innøvd.

Og hun er helt ujålete. Den som går gjennom billedarkivene, vil finne et utall bilder av landets statsminister med rare hatter, hjelmer, eller hoppende med løse klær på trampoline. Hun har ofte drevet medarbeiderne sine til vanvidd med å si ja til alt fotografene foreslår. Snur de ryggen til, kan hun ofte være i ferd med å bli avbildet på lite statskvinneaktig vis.

Statsminister Erna Solberg på besøk på Kleven Verft i Ulsteinvik – med hjeml. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Det sies at hennes sterkeste og svakeste side er den samme: Hun er veldig detaljorientert. Det betyr at hun kan sakene ut og inn. Men det betyr også at hun kan miste det store bildet av syne.

Og hun er sta. Stri og sta. Hun kan nekte å endre kurs, også når det synes opplagt for de fleste at det kan være klokt å gjøre nettopp det. Hun bestemmer seg – og står på sitt. For Erna Solberg rådfører seg ikke med mange. De nærmeste er de to nestlederne i partiet, Jan Tore Sanner og Bent Høie. De har stått last og brast med Erna Solberg, også i de tunge årene. Sanner holdt partiet i sjakk da mange ønsket å kaste henne som partileder. Han var en diplomatisk brobygger som roet ned motstanderne. Hun stoler på de to. De er blant de ytterst få hun har i sin innerste krets.

Solberg er ikke veldig ideologisk. Hun er opptatt av praktisk politikk. Av hva som virker. Hun blir irritert over folk som bare prater. I hennes bok holder det ikke å være en god taler. En politiker må levere varene og skape resultater.

Erna Solberg er på mange måter en utypisk Høyre-leder. Og interessant før høstens valg: Mange vil oppfatte henne som mer folkelig enn utfordreren til statsministerjobben, Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det kan bli Aps største problem i den kommende valgkampen.