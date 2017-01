Kontantene bør fases ut

Debatt Erna Solberg vil gjøre Norge til et kontantløst samfunn innen 2030. Det er rasjonelt sett ikke mange gode argumenter utover følelsene for å beholde kontantene. Men det må legges en plan for utfasingen.

TOM STAAVI, informasjonsdirektør i Finans Norge

Kontantene forsvinner. Lenge er det som om man har kunnet skimte Adam Smiths usynlige hånd dulte deg og meg mot digitale løsninger når vi skal gjøre opp for oss. Enten det er med et betalingskort, via nettbanken eller ved bruk av mobilen.

Tom Staavi.

Det er enklere, mer effektivt og det er billigere enn kontanter.

Allerede i en tynn tråd

Ingen vet med sikkerhet når sedler og mynt tilhører historien. Men Norge ligger godt an til å bli det første kontantfrie landet på kloden. Her kan vi med andre følge opp førsteplassen vår i å fase ut FM-nettet og introdusere DAB+ som radioformat. Heller ikke det har vært like populært hos alle har jeg skjønt.

Kontantene henger allerede i en tynn tråd i Norge. Av en pengemengde i Norge på oppunder 2000 milliarder kroner, utgjør sedler og mynt om lag 50 milliarder kroner. Vi er med andre ord, om ikke i praksis kontantfrie, så ikke så langt unna.

En stor del av kontantene er man nemlig heller ikke sikker på hvor er. Kontantmengden i omløp er med andre ord enda mindre enn de 50 milliardene. Dessuten kan vi stadig lese om aktører som velger å ikke lenger ta imot kontanter selv om det for mange fortsatt er en plikt etter loven.

Mange av oss lever fint med en markedsstyrt seigpining av et stadig mindre kontantsamfunn. Vi bruker bare de andre betalingsmidlene. Men da skal vi tenke gjennom at mange på den veien vil møte noen utfordringer. La meg komme tilbake til det.

Svake argumenter

Vi i Finans Norge har i noen år argumentert for at Norge blir og bør bli et kontantfritt samfunn. Nylig kom nyheten om at et Høyre-utvalg under ledelse av Erna Solberg nå har foreslått å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030.

Ser man rasjonelt på det, er det ikke mange gode argumenter utover følelsene for å beholde kontantene. Samtidig koster det samfunnet mye å håndtere kontanter. Å kutte dem gir samfunnet med andre ord en stor gevinst. Utfasing av kontanter vil i tillegg forebygge en andel av problemene vi ser med ran, svart økonomi og kriminalitet. Det er ikke like enkelt å betale svarte tjenester over bankkontoen eller med kortet.

Vi skal ha respekt for at det finnes motstemmer. Noen av dem har dog etter mitt syn ikke spesielt gode argumenter. Personvernhensynet, kontanter i bruk kan være anonyme, er et slikt eksempel.

For det første vil innskrenkningen av personvernet bortfall av kontanter representerer i dagens digitale samfunn, måtte betegnes som lite i forhold til de personvernutfordringer vi allerede har på alle områder. Jeg deler bekymringen om hvordan informasjon om oss enkelt kan skaffes og misbrukes. Dette er et stort og viktig tema der klokere mennesker enn meg bør bidra til individets rett til å beskytte informasjon om seg selv.

Dette problemet må vi uansett løse på et bredt område, ikke bare for den lille gruppen som sverger til kontantene for å verne om sin person.

Dessuten og for det annet, allerede i dag kan du skaffe deg universelle kontantkort som i bruk vil gi anonymitet. De kan brukes uten koder. I et kontantfritt samfunn vil antagelig en slik løsning bre om seg, fordi den også vil hjelpe eldre og andre som sliter med pinkoder og dets like.

Styrt utfasing

Beredskapsargumentet anføres ofte. Heller ikke det er antagelig nok til å redde kontantene i det lange løp. Går strømmen over tid, får du ikke fatt i kontanter og antagelig har du heller ingen steder å bruke dem. Like fullt legger banknæringen ned betydelige ressurser for å sikre at de elektroniske systemene og reserveløsninger skal fungere kontinuerlig.

Men på noen områder vil man antagelig i en markedsstyrt avvikling av kontantene, møte problemer som ikke så lett kan håndteres. Jeg har ikke alle problemstillingene, de vil dukke opp etter hvert som kontanter i stadig større grad fases ut.

Men nettopp derfor bør vi på bredt grunnlag diskutere en styrt utfasing av kontantene. I stedet for at den usynlige hånd fjerner dem for oss og vi ikke er forberedt på problemer det eventuelt kan medføre for enkelte og samfunnet, bør vi få alle disse eventualitetene opp på bordet. På denne måten kan vi forberede individet, aktører og samfunn.

Hvis nødvendig kan det tenkes at vi må få på plass lover og regler som sørger for at vi tar hensyn til de av oss som får problemer når man ikke lenger kan bruke sedler og mynt. Det er ikke utenkelig at noen av disse pliktene vil falle på den næringen jeg selv representerer.

Poenget er at kontantene vil forsvinne uansett om vi vil det eller ikke. Til slutt vil bruken av dem være så liten at ingen har råd til å bruke dem. Spørsmålet er om vi bare skal la det skje naturlig, eller om vi mer aktivt skal legge en plan for utfasingen?

Jeg tror det siste er den klokeste strategien.