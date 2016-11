Ikke så vanskelig å forstå Erna

Kommentar Venstre og KrF poserer før neste valg. Da er det bra noen setter ned foten for de dyre og dårlige forslagene deres.

Hva har de balet med oppe i statsministerboligen? Det sies de krangler om miljø. Men det er lenge siden dette handlet om miljø.

Det handler om posisjoner. Det er valg neste år. KrF skal ha litt makt de og. Og Venstre skal virke skikkelig, skikkelig miljøvennlig.

Da er det bra om Erna klarer å si nei til mange av forslagene de kommer med.

Et anstendig forslag

Det minst dårlige forslaget, er økning i bensin- og dieselavgiften. Men særlig Venstre er misfornøyd. De blåblå stilte ultimatum alt før de begynte å forhandle om bilpakken.

Men det er jo ikke så rart. For hvor mye mer skulle de øke avgiftene på ett år, egentlig? Frp og Høyre har satt avgiftsrekord her.

For miljøet og for folk flest, spiller det rett nok liten rolle om det går Frp eller Venstres vei. Drivstoffprisene varierer mer på et år uansett. Og ikke engang støttepartiene vil plusse på så mye at det hjelper (miljøet). Venstre er tross alt næringslivsvennlige.

Det de vil er å presse avgiftene opp noen øre til, slik at de kan presentere en seier.

De ekstremt dyre forslagene

Når det ikke går, mangler det ikke på andre dårlige forslag, som mer til kontantstøtte og elbiler.

Å kutte ett tonn drivhusgass ved hjelp av elbilene våre koster i år 16 000 kroner, ifølge Miljødirektoratet.

Å gjøre det samme kuttet i utlandet, koster oss 70 kroner. Eller vi kan erstatte gass med strøm på Utsira-feltet, og få samme miljøeffekt for 40 kroner.

Dette er som å kjøpe Hästens madrasser istedenfor Ikea.

Eller verre. Når verdens mest solgte elbil heter BYD og er laget i Kina, så er det ikke lett å se at denne teknologien står og faller på norske subsidier.

Det miljøskadelige forslaget

Et annet forslag er mer biodrivstoff. På Zerokonferansen nylig snakket Erna Solberg om det. Men på bakrommet surnet lobbyistene fordi hun skal ha kritisert skog- og miljøinteressene for å presse opp bruken så mye at det ikke er miljøvennlig.

Og Erna har helt rett, i alle fall ifølge Statistisk sentralbyrå. I valget mellom å lytte til forskere og lobbyister, hvem ville du valgt?

Nå skal det nye drivstoffet rett nok lages av norsk skog. Men om politikerne overbyr hverandre, har vi ikke nubbsjans til å levere nok. Dermed er det fare for mer regnskograsering.

En krangel om bilene

Venstre og KrF er selvsagt for miljø, det er ikke det. Alle parti vil få gjennom mest mulig av egen politikk. Det er altså reelle politiske endringer de kjemper for.

Men problemet er at albuerommet er så lite her. Det var nå Norge skulle hatt noen gamle, skitne utslipp å legge ned, slik som andre land. Men det er nesten bare transport vi har igjen å renske opp av alt det EU ikke rår over. Det er derfor ingen nevner oljen nå.

Og på transport er det få fornuftige tiltak som raskt vises på klimabudsjettet. Jernbane for eksempel, vil ikke bli synlig på budsjettet på mange tiår, og det er om vi har flaks.

Norges siste par tonn som skal kuttes på transport blir så ekstremt kostbare å fjerne – dyrest i Europa – at det er håp om å få lov å ta det med kvoter, eller at Norge får lov å trekke fra en million tonn ekstra på grunn av skogen vår.

Norge er grønt

Utad snakkes det mest om å kutte innenlands. Men vi betaler også for å fjerne skitten kullkraft i utlandet. Det hjelper miljøet, i motsetning til en dubiøs biodrivstoffsatsing som har økt utslippene.

Grunnen til at Norge slipper ut mye CO₂ per person, er at vi er verdens rikeste land. Rikdommen gjør oss i stand til høy aktivitet, vi har industri, bygger broer, jernbane, veier og har høy befolkningsvekst med innvandring.

Det betyr ikke at vi er en klimasinke. Nesten hele Norge kjøres på ren energi fra vannkraft, unntatt oljeproduksjon og transport. Fornybar-andelen er like under 70 prosent, kull-andelen i Kina er 65 prosent.

Og der lønner det seg å kutte. Men den norske pengekastingen etter uvirksomme klimatiltak, derimot, er det mest egnet til å døyve dårlig samvittighet.

Mye å hente på en krangel

Om Erna klarer å stoppe de dårligste forslagene, tar hun en Stoltenberg, som var fornuftens stemme mot det han har kalt det miljøindustrielle kompleks.

Folk som kan å regne, blir gjerne det.

Men Venstre og KrF kan og regne. I forhandlinger, spesielt før et valgår, regnet de med at de måtte holde seg harde for å markere seg.

Venstre «played hard». KrF ble med.

Men Erna kan også spille. Hun og Frp tjener også på å virke harde. «Borgerlig kaos» holder ikke folk våkne om natten.

Erna vet at støttepartiene ikke er så mange andre alternativ enn henne. Ap vil nødig overta makten nå, ett år før valget. Og Venstre og KrF vil ikke gi sin stemme til Aps budsjett.

Derfor blir det nok slik at budsjettet vedtas om noen få dager. Og oddsen synes fortsatt å være lavest på Erna.

