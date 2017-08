Ikke akkurat hel ved, Erna

Kommentar Regjeringen åpner for å redde Norske Skog. Men det er bare fordi det er valgkamp.

Norske Skog. Hvilken suksesshistorie! «Alt» på steder som Skogn og Halden har handlet om fabrikken. Helt til avispapir ble gammeldags.

Men da papir gikk av moten, begynte Norske Skog å kjøpe opp avispapirselskap. Mer enn 50 milliarder ble svidd av mellom 1995 og 2002. Det gikk ikke så bra. I dag tjener selskapet for lite til å dekke rentene på milliardgjelden.

Men det er faktisk en liten lysning i skogen. Etter et tiår i luksusfellen, med opptak av nye lån for å betjene gamle, har aksjonærene og kreditorene satt seg ved forhandlingsbordet. De tror ikke lenger VG får 500 000 i opplag neste år, de heller. De innser at det må et spleiselag til. Gjeld gjøres om til egenkapital. Håpet er at Norske Skog skal få tid til produksjon, og slippe å bruke alle krefter på å skaffe penger til lån som stadig forfaller.

Men slike forhandlinger er selvsagt knallharde. Partene må bli enig om fordelingen. «Konkurs» kan kastes ut. Det er som når LO og NHO forhandler, og trussel om streik får fortgang på sakene. Men i Norske Skog er det egentlig ingen som ønsker konkurs.

Midt oppi denne maktkampen mellom kreditorer og aksjonærer tramper politikerne inn og skal hjelpe. «Vurderer krisehjelp» sto det over hele forsiden av Dagens Næringsliv onsdag. Erna Solberg er bekymret. Det er snakk om 1000 ansatte i Norge. Og bakom skogene synger så klart Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Han understreker overfor DN at det er arbeidsplassene som betyr noe for ham.

Tja. Politikerne driver valgkamp. En fyr i kjeledress med skitt under neglene er verdt mer enn hundre ufaglærte på et call center. Og selv om vanlige folk ikke får mareritt av valgkampen i 2005, så frykter Erna og gjengen en reprise. Etter normale forhold skulle regjeringen ha vunnet det valget. Men også den gang ble det trøbbel. Med Norske Skog.

Før valgkampstart offentliggjorde selskapet nedleggelse av papirfabrikken Union i Skien. Det ble baluba. Jens Stoltenberg erklærte fra opposisjon at han ikke ville aksepterte en nedleggelse. Men «Mister nøytral næringspolitikk», gjorde ikke egentlig et unntak fra egen lære. Han vant valget, ble statsminister og Union ble lagt ned.

Det var altså bare valgflesk. Heldigvis, får vi si. I Skien ble nye bedrifter startet. De arbeidsledige fikk ny jobb. Men det var ikke smertefritt. Omstilling er ingen søndagstur. Og det forståelig at ansatte i Norske Skog er bekymret. Men om de satser på at politikerne skal redde dem, ligger det an til nye skuffelser.

For Stoltenberg har rett i at det politikere først og fremst bør gjøre for næringslivet er å sørge for gode rammevilkår. Det handler om ting som veier man kan frakte varer på og et fornuftig skattesystem. Å vurdere risiko og lønnsomhet, derimot, er investorene best på. Dette har vært en dyrekjøpt lærdom for Norge. Alt for lenge holdt vi liv i svært ulønnsomme statseide selskaper.

Og Erna Solberg er ganske sikkert enig i at politikerne ikke kan vedta en suksessbedrift. At fabrikkene i Skogn og Halden går i overskudd, er det heller ikke all verdens hjelp i. Om man har 1 milliard i lån, kommer man ikke langt med 1 krone i overskudd. Ingen vil investere i noe sånt. Og det er tvilsomt om Erna egentlig ser noen gode grunner til at staten skal eie Norske Skog.

Men det hun sier får betydning, selv om hun passer på å være vag. Onsdag morgen var verdien på aksjen til Norske Skog opp nesten 30 prosent etter utspillet i Dagens Næringsliv. Det kan virke bra. Men politikerne blander seg inn i pågående forhandlinger akkurat når de minst bør lage politikk av saken. Det Erna og Trygve i realiteten gjør, er å gi partene en forhandlingsstyrke de ikke skal ha. For hvorfor skal en presset kreditor godta kutt i sine krav når politikerne heller vil bruke skattebetalernes penger til å dekke tapet?

I praksis vil Trygve, med Erna på slep, gi bort penger til privat, internasjonal finanskapital. Sp-politiker Vedum understreker rett nok at det ikke er de internasjonale hedgefondene som skal tjene på en statlig redningsaksjon. Men det kan ikke han bestemme. Alle eierne får økt sin verdi om staten går inn med penger.

Og det er investeringsfondet Blackstone som er den største eieren i Norske Skog. For Blackstone var det i første omgang ren profitt. Selskapet tjente penger ved å vedde på at Norske Skog skulle klare å betale gjelden sin. Det første veddemålet lykkes for Blackstone, forståelig nok, siden det samme Blackstone var de som lånte Norske Skog til å betjene gjelden. Men så ble det mer komplisert, og fondet har nok tapt på engasjementet totalt.

Ja, antakelig har alle tapt på Norske Skog. Med et lite unntak for de norske skattebetalerne. Men nå har også vi sjansen. Subsdiert bensin til distriktene og vannskutere er ikke nok. Det er politikere som har et valg å vinne.