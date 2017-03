Høyre for rikfolk flest

Erna Solberg skulle legge ned Kalkulator-Høyre. Med den skattepolitikken hun fører, er det lett å skjønne at hun ikke vil snakke om tall.

Alle partier har pressgrupper. Senterpartiet er i mange saker en ren hånddukke for Norges Bondelag og melk-, egg- og kjøttmonopolistene i Tine og Nortura. Arbeiderpartiet må holde seg inne med LO i det meste som har med offentlig sektor og arbeidsliv å gjøre. Kristelig Folkeparti må levere fete statstilskudd til kristne frivillige organisasjoner og bistandslobbyen. Venstre er best på å sette seg selv under press.

Etter fire år med Frp-Siv: Avgiftene økt med nær 4 milliarder

Særinteressene er krevende politiske kunder hos partiene som betjener dem. De nøyer seg ikke med fagre ord og godsnakking. De skal ha penger. Særinteressenes store dag er den dagen statsbudsjettet legges frem, og man ser resultatene av årets lobbyisme og politiske press. I de sakene der penger ikke er i spill, skal de ha lover og regler som sikrer deres posisjoner og privilegier i samfunnet, og holder andre ute.

Bønder og arbeidsfolk og fromme kristne er særinteresser som med litt politisk kløkt og den rette dosen spinn kan fremstilles som trengende. Det er verre med Høyres fremste særinteressegruppe, den som har suverent mest makt, politisk kapital og lobbyressurser.

Høyres rike onkler: Får skattegave fra Erna på trolig 230 millioner

Norges rikeste, bedriftseierne, formuesinnehaverne, de som bor i husene med flere enn tre bad, de har nemlig valgt seg Høyre som sitt politiske redskap. Dette er en eksklusiv gruppe, den teller neppe mer enn noen tusen personer. Men den er mektig, og den er vant til å få det som den vil.

De rikeste i Norge er sjelden ekle. De passer dårlig inn i mellomkrigstidene kapitalistklisjeer. Mange norske formuer lukter saltvann og hardt arbeid ute. Andre går rundt i strikkelue, mens noen stopper strømpene og går i ullgenser inne for å spare litt på fyringsutgiftene.

De rikeste i Norge har ofte skapt store verdier og mange arbeidsplasser. Som så mye annet vi er heldige med i dette landet, er vi også ganske heldige med hvilke mangemillionærer vi har. Stort sett.

Høyre/Frp-regjeringen: Kutter støtte for multihandikappede, uføre og kronisk syke

Men uansett hvor mange gode formål de gir penger til, hvor mange gamle fioliner de utstyrer unge musikktalenter med eller hvor mange folkelige portrettintervjuer de gir til aviser, ukeblader og TV-show, så klarer man ikke å selge inn Norges rikeste som trengende. For det er de ikke.

Allikevel har de interesser som må betjenes. Og er det én ting de fleste av dem hater så er det skatt. Altså den skatten de må betale som personer. Norske rikinger får utslett av skatt. De synes den er urettferdig, spesielt formuesskatten. Så sinte kan de bli på den, at jeg ser for meg at de går rundt hjemme i stuene sine og freser som han matadoren i Disney-tegnefilmen om den milde oksen Ferdinand.

Samtidig skjønner de at det tar seg dårlig ut å skattesyte når man har god råd. Så den jobben har de outsourcet til Høyre, NHO, Civita og andre borgerlige kanaler.

Allikevel, tro ikke noe annet enn at de følger nøye med på hver eneste detalj i skattereglene og hvordan deres personskatt blir påvirket. Selv om de stort sett holder kjeft, bortsett fra den gangen da Stein Erik Hagen uttalte at man kunne bli litt "skattetrett", så merker Høyre at rikfolkets beherskede pust, med solid O2-opptak etter sine jevnlige treningsturer i lysløyper og høyfjell, kiler dem i nakken når skattepolitikken skal utformes i praksis. Om de begynner å vakle så vet de at piggen fra den 84 gram tunge Triac-staven som er denne gruppens foretrukne skistav, fort er der for å sette dem på plass. Her kommer picadorene.

I dag viser VG hvilken makt de har. Norges aller rikeste har fått 160 ganger så stort skattelette som de fattigste 94 prosentene av oss. Høyre har levert.

Ernas nye skatteløfte: Maks 25 milliarder i nye skattekutt

Regjeringens omfattende skattelettelser, som sammen med en særdeles offensiv bevilgningspolitikk har satt rekord i oljepengebruk og økonomisk storkar-mentalitet, har stort sett kommet de rikeste til gode. For de fleste av oss er opplevd skattelette så lite at det knapt merkes i det daglige. Ti kroner dagen tilsvarer vel en middels ukelønn for barn.

Dette vil, slik det pleier, være kjærkomment for Arbeiderpartiet i valgkampen. I 2013 havnet Ap nesten i en håpløs posisjon som Oslo-elitens parti, mens Erna Solberg fremsto som folk flest. Høyre var så jovialt og middelklasseorientert, at man nesten glemte historien. Men det gikk over. Nå kan Jonas Gahr Støre, av alle, beskylde Høyre for å være rikfolks parti, mens han selv er folk flest.