Erna Solbergs mareritt

Kommentar Det borgerlige samarbeidet går i stykker foran øynene på en handlingslammet statsminister. Budsjettkollapsen er Erna Solbergs største nederlag, og kan fort koste henne statsministerjobben.

Venstre trekker seg fra budsjettsamarbeidet. I morgen avgjør KrF om de følger etter. Regjeringen kan fortsatt bli sittende etter avstemningen om budsjettet neste uke, men det borgerlige samarbeidet om statsbudsjett, som har vært grunnmuren i den såkalte "samarbeidsavtalen" er ødelagt. Vi har nå en klassisk mindretallsregjering, ikke en regjering med et avklart flertall bak seg i Stortinget.

For fire år siden, i opptakten til stortingsvalget i 2013, hadde det lykkes Høyre og partileder Erna Solberg å samle de fire borgerlige partiene bak et nytt regjeringsalternativ med Solberg som statsminister. Det var henne største politiske triumf, og det ga et historisk godt valgresultat for de borgerlige.

Solbergs plan ar at de fire partiene skulle danne regjering sammen. Det planen kollapset under regjeringsforhandlingene i Nydalen høsten 2013. Det var et stort nederlag for Høyre og Solberg. På ruinene av regjeringsforhandlingene lagde man det såkalte samarbeidsavtalen. Et viktig punkt i avtalen var at de fire partiene skulle bli enige om statsbudsjettene hvert år, før de kom til avstemming i Stortinget.

Samarbeid om budsjettene er det viktigste politiske samarbeidet på Stortinget. Hvis dette går i stykker er det meningsløst å snakke om samarbeidspartier eller avtaler. Nå har det gått i stykker.

Solbergs ønske med samarbeidsavtalen var at de fire partiene skulle komme tettere sammen. Ved flere anledninger har statsministeren sagt at hun ønsket seg en firepartiregjering i løpet av perioden, eller etter neste valg. Frem til nå har hun også fremstått som en leder som har klart å holde de fire sammen, også når det har røynet på.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Men i høst har Solberg mislykkes. De fire borgerlige partiene står akkurat nå lenger fra hverandre enn på mange år. Det er uvisst om Solbergs regjering overlever budsjettavstemmingen i Stortinget, og det virker helt usannsynlig at de fire borgerlige partiene nå går til valg på et regjeringsalternativ som alle kan stille seg bak. Knappe fire år med Solberg i ledelsen tatt Norge fra borgerlig samling til borgerlig kaos.

Kaos har alltid vært Høyres største mareritt, for når det er kaos har Høyre ikke noen realistisk mulighet til å komme i regjering.

Hvordan Solberg klarte å miste kontrollen over den viktigste budsjettprosessen i hele hennes periode er et mysterium. Ble hun for selvsikker eller overmodig? Og hvorfor i alle verden gikk hun inn i forhandlingene med et ultimatum på bensin- og dieselavgiftene? I hele perioden har Solberg være nøye på at ultimatum gjør der borgerlige samarbeidet umulig.

Nå trakk Venstre seg, en avgjørelse det isolert sett ikke er lett å forstå. Borgerlig kaos rammer også dem, og kan sende dem under sperregrensen til neste år. Hvis Venstre og Trine Skei Grande skal kaste regjeringen for at det skal bli enda dyrere å fylle diesel og bensin i hele Norge, så er det også en dristig strategi. Særlig utenfor el-sykkelbiotopene i Oslo Nord og Vest.