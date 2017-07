Den beste investering

Leder Ingen annen form for bistand gir bedre avkastning enn å investere i barns utdanning.

Norge var invitert som gjest til toppmøtet for verdens økonomiske stormakter (G20) i Hamburg fredag og lørdag. I flere fora brukte statsminister Erna Solberg anledningen til å minne om at Norge gir utdanning høyeste prioritet i bistanden og at norsk støtte til global utdanning er blitt fordoblet.

Hun appellerte til andre rike land og ba dem trappe opp bistanden til barns skolegang. Slik tar Norge globalt lederskap på et svært viktig område.

Flere titalls millioner barn får i dag ingen skolegang. Langt flere får mangelfull eller altfor kortvarig utdanning. I særlig grad rammer dette jenter i utviklingsland. Lav eller ingen utdanning fratar barn og unge muligheten til å komme ut av fattigdommen. Fattige land trenger internasjonal assistanse for å investere tilstrekkelig på utdanningssektoren.

I land med krig og konflikt mister en hel generasjon muligheten til å gå på skole. Redd Barna har advart om at verdens samlende bistand til utdanning faller, til tross for at behovet er prekært. Det var derfor særdeles viktig at statsminister Solberg løftet frem temaet på flere arrangementer i tilknytning til G20. De rike landene må bidra mer for at alle verdens barn får gratis og god utdanning.

Utdanning er en menneskerett. Skolegang gir barn og unge muligheten til å skape en bedre fremtid for seg selv. Men dette gavner mer enn enkeltmennesker. Vi vet at særlig satsingen på jenters utdanning bidrar til å løfte både familier og lokalsamfunn.

Utdanning gir bedre helse og livskvalitet. Kvinners utestengelse fra arbeids- og samfunnsliv sementerer mange land i fattigdom. Mislykkede stater fostrer håpløshet og ekstremisme. Desperasjon driver mennesker på flukt. Nøkkelen til en bedre fremtid ligger i utdanning for alle.

Vi støtter fullt ut regjeringens prioritering av utdanning i norsk bistand. FNs organisasjoner er en sentral partner for å virkeliggjøre målet. I denne saken bør andre rike land se til Norge og forplikte seg til å øke bistanden til utdanning. Det vil alle tjene på.