Uklok EØS-splid

Utenriksminister Børge Brende (H) sier til Dagens Næringsliv at det er «avsindig ubegavet» og «uklokt» å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen. Vi er helt enig.

Likevel er det nettopp dét regjeringspartner Frp driver med for tiden. Heldigvis er statsminister Erna Solberg helt tydelig på hva som vil være regjeringens politikk også om de blåblå fortsetter å styre; det blir stø EØS-kurs.

Derfor forundres vi over partileder Siv Jensens tirader mot EU og EØS i valgkampens begynnelse. Som landets finansminister snakker hun mot bedre vitende. Som politiker motsier hun seg selv og sin egen overbevisning. Jensen angriper EU og EØS utelukkende for å tekkes grupperinger av euroskeptiske velgere som kun synes å identifisere unionen med Schengen, åpne grenser og migrasjonskrise. Siv Jensen er en så dyktig politiker at hun heller burde bruke sin kløkt og sine evner til å forklare denne velgermassen hvordan ting rent faktisk henger sammen, og ikke henfalle til populistisk spill.

VG-leder: Mer populært enn på lenge

Men Høyre er ikke alene om å ha en potensiell Brutus i ryggen. Også utfordreren Jonas Gahr Støre (Ap) skal få sitt å slite med på EU-fronten om valgresultatet gjør ham så avhengig av Sp, SV, Rødt og MDG at EØS-krav blir et tema allerede i regjeringsforhandlingene. I tillegg må Ap forholde seg til egne brønnpissere i fagbevegelsen som stadig forsøker å få LO til å vende seg mot EU og EØS.

Usikkerhet om EØS er en enorm gambling med norsk økonomi og norske interesser. Norsk næringsliv og eksportindustri trenger denne avtalen. Hvert døgn kjører 170 norske vogntog med sjømat inn i EU. Uten en veterinæravtale, og med gjeninnførte grensekontroller må hver og en av disse trailerne undersøkes og tollklareres. Det vil hverken fisken eller næringen tåle.

Les også: Slik kan «brexit» påvirke norsk økonomi

Å si opp EØS-avtalen vil fjerne Norge fra et europeisk samarbeid som i en ustabil tid er viktigere enn noensinne. I tillegg vil det skape stor usikkerhet for dem som vurderer å investere i norsk industri og annet næringsliv. Hvis man ikke vet hva slags markedstilgang Norge kommer til å ha, vil pengene plasseres andre steder.

Mye av retorikken mot EØS-avtalen er nettopp det; det er tom retorikk. Vi fristes til å sitere utenriksminister Brende: Det er «avsindig ubegavet». Ureflekterte angrep fra politikere som inderlig vel vet hvilke konsekvenser det ville fått for norsk økonomi og arbeidsliv om EØS-avtalen ble satt ut av spill. Langt inn i Senterpartiet vet man strengt tatt dette.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

EØS-avtalen er ikke hevet over debatt. Det er ingen som oppriktig mener at EØS er perfekt. Det er en avtale som sikrer norsk tilgang til vårt viktigste handelsmarked, men gir oss begrenset innflytelse over regler og vedtak som berører oss. Den er likevel god for Norge.