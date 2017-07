En ensom students historie

Debatt Forskning viser at hver sjette student er ensom. Jeg har vært en av dem.

ABDIRAHMAN HASSAN (19), statsvitenskap-student ved NTNU.

Jeg hadde lenge gledet meg til å flytte. Endelig skulle jeg bli kjent og utforske et annet sted enn Oslo.

Et nytt kapittel skulle straks begynne. Jeg fikk studieplass ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved NTNU i Trondheim.

Det jeg ble møtt med skuffet meg noe enormt. Var det egentlig verdt å ta turen opp hit, begynte jeg tidlig å spørre meg selv. Jeg var plutselig omringet av mennesker som ikke helt klarte å forstå meg. I motsetning til andre vanlige studenter, gruet jeg meg til helgene og nettene. Det var da ensomheten var på sitt verste. Jeg kan ikke huske å ha blitt invitert på noen sosiale sammenkomster.

Var det fordi jeg valgte å avstå fra alkohol? Fordi jeg var avholds? Jeg var jo tross alt muslim.

Det var nok til at jeg følte meg annerledes fra mine jevnaldrende medstudenter. I begynnelsen tok jeg selv initiativ. Jeg skjønte fort at jeg måtte by på meg selv og kreve det jeg ønsket, men alle mine invitasjoner og ideer til hva jeg og mine venner kunne gjøre, var som å tale for døve ører. Budskapet var simpelt: enten var jeg som dem, eller så var jeg utenfor.

Drikkepresset preget hele studenttilværelsen og det satte igjen spor på min psykiske helse. Jeg var en ensom sjel i det som skulle være Nordens beste studentby og studentmiljø.

Jeg kunne vært omringet av mange mennesker, men likevel kjenne på den ensomme og kalde følelsen. For å drive vekk denne følelsen, tok jeg på meg utallige frivillige verv ved siden av studiene.

Men selv det funket ikke. Under fadderukene prøvde jeg mitt hardeste på å finne venner og skape meg gode nettverk, men jeg innså fort at det ikke var noe plass for en som meg. På morgenene sjekket jeg ofte sosiale medier for å følge med på de ulike begivenhetene som jeg selv aldri ble invitert til.

En episode skiller seg klart ut.

En medstudent tok meg til side en dag og spurte om jeg solgte hasj. Jeg ble offer for hans fordommer. Han begrunnet det med at det var vanlig at folk fra Oslos østkant, og særlig somaliere, å selge narkotika.

Dette slo pusten ut av meg og i det øyeblikket følte jeg meg mer fremmedgjort enn det jeg noensinne hadde følt tidligere. Denne episoden sparket i gang en tom følelse av et utenforskap jeg senere kom til å finne meg i.

Jeg skjulte alt. Alle de grufulle episodene jeg opplevde, turte jeg ikke å være åpen om med verken venner eller nær familie. Når mamma ringte pleide jeg alltid å late som at alt gikk bra, at jeg stortrivdes og at dette var det rette valget for meg.

Jeg løy ofte fordi jeg var skuffet over meg selv. Jeg levde så og si et dobbeltliv. Jeg skammet meg over sannheten. Jeg vet at det er flere som meg der ute. Som er låst inne på rommene sine. Som kanskje ikke tør å snakke åpent ut om ensomheten.

Det hele gikk så hardt inn på meg selv om jeg prøvde mitt beste med å ikke la det påvirke meg så mye. Men det påvirket meg, både fysisk og psykisk. Jeg raste ned i vekt og jeg sov lite.

Det var ikke før en nær venninne av meg kommenterte hvor tynn jeg hadde blitt under en videosamtale, at jeg ble klar over min spiseforstyrrelse. Hun ba meg oppsøke hjelp, men igjen, jeg klarte det ikke. Jeg skjulte jo min hverdag fra alle, hvordan skulle jeg plutselig klare å snakke ut om det til en fagperson? Det gikk bare ikke. Og dette førte til at jeg bare havnet enda dypere i det sorte hullet jeg var så vant til.

Det var et hardt år.