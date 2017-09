En viktig jobb fortjener riktig utstyr

Debatt Dag Hoel presenterer i VG 13. september en versjon av forsvarsindustrien som er helt fremmed for oss som faktisk jobber i den, og særlig for oss i Nammo.

ENDRE LUNDE, kommunikasjonsdirektør i Nammo.

Angivelig lar vi en tørst etter profitt drive oss til å spille på krig og krigsfrykt i store deler av verden, fordi vi bare i begrenset grad slipper inn i de markedene som er interessante for oss. Denne fremstillingen stemmer dårlig med virkeligheten, hvor vi har nesten 90 prosent av omsetningen i Nord-Amerika og Europa, inkludert 33 prosent bare i USA. At omsetningen vår så fullstendig domineres av nære allierte er nok også en mye riktigere forklaring på hvorfor Utenriksdepartementet sjelden avslår eksportsøknader enn at regelverket er svakt. Salg i omstridte regioner er verken vanlig, eller et fokusområde for Nammo.

Nammo i dag er også et helt annet selskap enn gamle Raufoss ammunisjonsfabrikker. I stedet for et rent norsk selskap med et begrenset internasjonalt fotavtrykk er vi i dag et multinasjonalt konsern med 2200 ansatte, og med fabrikker og kontorer i 14 land.

Da vi ble grunnlagt i 1998 ved sammenslåingen av de nordiske ammunisjonsprodusentene var det for at vi sammen skulle kunne overleve gjennom det internasjonale markedet i fred, for å kunne levere hjemme i krise og krig. At Nammo eksporterer fra flere land innenfor rammene av omfattende internasjonale regelverk, er derfor en villet politikk drevet av nasjonale sikkerhetshensyn.

Det er ingen fornuftige mennesker som ønsker krig og konflikt. Vi er imidlertid en av flere samfunnsaktører som har som oppdrag å forberede oss for det vi håper aldri vil skje. Vi eksisterer fordi vi mener at de som gjør en viktig jobb, fortjener det riktige utstyret. Dette kan vi ikke levere som en isolert nasjonal bedrift. Vi må konkurrere og utvikle oss som en del av en internasjonal industri, men er samtidig veldig bevisste på det ansvaret det fører med seg, og hva som kreves av oss.